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Чтобы спасти россиян от коронавируса им будут ставить прививки от гриппа

Анастасия Красильникова
17 июля, 2020 15:56
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения России намерено в этом году поставить в регионы болшую партию вакцин от гриппа. Ведомство полагает, что это поможет снизить заболеваемость тяжелыми формами COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, все контракты по поставкам уже подписаны.

«Важным является то, чтобы период подъема заболеваемости гриппом и продолжение циркуляции COVID-19 не попали в синергию. Многие страны сегодня пришли к такому выводу. Мы абсолютно поддерживаем это направление. Вакцинация против гриппа является ключевым для снижения осложненных форм течения COVID-19», — приводит слова министра РИА «Новости».

По последним данным, за все время пандемии в России было зарегистрировано 759 тысяч случаев заболевания COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции стали 12 123 человека, 539 тысяч пациентов выздоровели.

темы
Минздрав
коронавирус
грипп
вакцинация
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