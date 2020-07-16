Чтобы открыть бизнес житель Сочи продал бульдозер своего знакомого за 6 млн рублей

Общество

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В Сочи ранее судимый местный житель продал бульдозер знакомого кузбассовца, чтобы на вырученные деньги организовать туристический бизнес. Спецтехнику жителю курорта удалось продать за 6 миллионов рублей.

По информации пресс-службы ГУМВД по Кемеровской области, в полицию обратился житель Прокопьевска — владелец будьдозера — и сообщил о выходке своего знакомого. Правоохранители установили, что потерпевший попросил приятеля о помощи с поиском покупателя на спецтехнику стоимостью 6,5 миллионов рублей.

Житель Сочи подделал документы так, что новым владельцем бульдозера стала его супруга, а затем от её имени продал гусеничный трактор за 6 миллионов рублей.

Полученные деньги мужчина обналичил и потратил на туристические автобусы для открытия своего дела в Сочи.

Находчивому «предпринимателю» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На его имущество наложен арест в виде запрета распоряжаться транспортными средствами на общую сумму более 3 миллионов рублей. Максимальная санкция по данной статье — 10 лет лишения свободы.