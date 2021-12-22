«Чтобы не было войны»: жена Дмитрия Пескова произнесла тост на 2022 год и назвала его «актуальным»
Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, победительница Олимпийских игр-2006 Татьяна Навка приняла участие в шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Она произнесла «важный и актуальный» тост.
Ведущий Иван Ургант предложил Навке произнести тост на 2022 год. Фигуристка заявила: «Чтобы не было войны!»
Она отметила, что это «очень важное и актуальное» пожелание. Видео с Навкой опубликовал Telegram-канал URA.RU.
В последнее время Россия наращивает военное присутствие вблизи украинских границ. В пользу подготовки России к войне говорит передислокация войск вплоть до Камчатки на случай глобального противостояния. На днях вышел нацстандарт, который описывает, как быстро похоронить тысячу человек. Документ утверждает параметры братских могил. В МЧС объяснили принятие стандарта.