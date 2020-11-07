Что нам снег — сторонники Сергея Фургала снова на улицах Хабаровска

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Очередная акция протеста в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске прошла на этот раз вопреки выпавшему снегу и резкому похолоданию.

Сторонники арестованного Фургала традиционно проводят митинг возле здания региональной администрации на площади имени Ленина в центре города.

Бдительные полицейские уже неоднократно оповестили демонстрантов о тяжелой эпидемиологической ситуации и незаконности происходящего.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городские власти, в акции принимает участие менее 250 человек.