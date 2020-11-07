Новости Общество
Общество
Что нам снег — сторонники Сергея Фургала снова на улицах Хабаровска
7 ноября, 2020 08:28
1 мин
Flickr
Очередная акция протеста в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске прошла на этот раз вопреки выпавшему снегу и резкому похолоданию.
Сторонники арестованного Фургала традиционно проводят митинг возле здания региональной администрации на площади имени Ленина в центре города.
Бдительные полицейские уже неоднократно оповестили демонстрантов о тяжелой эпидемиологической ситуации и незаконности происходящего.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городские власти, в акции принимает участие менее 250 человек.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин