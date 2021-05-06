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Что на самом деле ждет любителей собирать грибы и ягоды? Разъяснение Минприроды РФ

Лилия Караева
6 мая, 2021 15:22
1 мин
Лилия Караева
6 мая, 2021 15:22
1 мин
Грибник
Global Look Press

Минприроды России разъяснило информацию о сборе грибов, ягод и березового сока. Ранее сообщалось, что в начале года вступили в силу два приказа, которые обязывают для сбора лесных лакомств арендовать участок в лесу.

Как выяснилось, это не будет касаться граждан, которые собирают грибы для собственных нужд.

«У россиян есть право бесплатно и свободно находиться в лесах, собирать, заготавливать дикорастущие ягоды, плоды, грибы, орехи и другие ресуры»», - сказали в Минприроды.

Приказы регламентируют коммерческую деятельность, связанную с заготовкой лесных даров, сообщает «Федерал пресс».

В СМИ появилась информация, что для сбора берзового сока, даже для личного употребления, придется арендовать участок леса. В документах якобы прописаны размеры грибов, которые допускается собирать.

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Россия
Минприроды
Грибы
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