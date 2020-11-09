Что делать с маской после контакта с чихавшим человеком рассказала эпидемиолог

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Стало известно, что делать, если в общественном месте на человека кто-то чихнул.

Как сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, при контакта с больным острой респираторной инфекцией в любом общественном месте нужно обработать перчатки антисептиком, снять использованную защитную маску не прикасаясь к ее наружной стороне, а затем надеть новые перчатки и маску. По возможности, также следует умыть лицо и промыть нос.

Чтобы обезопасить себя следует вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек, сообщает РИА «Новости».

Ранее португальские ученые сообщили о том, что им удалось разработать защитную маску для лица, которая «инактивирует» (блокирует, или снижает активность) COVID-19.

Согласно заявлению, маска содержит специальное покрытие, которое «инактивирует» коронавирус, когда он вступает в контакт с тканью.