Что будет с общепитом на фоне роста заражений рассказал глава Минпромторга

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что предприятия в сфере общественного питания и ритейла пока-что продолжат работу. Их дальнейшая судьба будет зависеть от ситуации с распространением COVID-19.

«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — цитирует заявление Мантурова Znak.com.