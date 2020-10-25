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Общество
Чрезвычайная ситуация в Испании заставляет власти усилить борьбу с коронавирусом
25 октября, 2020 19:11
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Flickr
Власти Испании усиливают действия по борьбе с коронавирусом по всей стране, за исключением Канарских островов. Объявлен режим ЧС.
В правителстве страны заявили следующее: «Это экстренная ситуация, которая затрагивает жизнь и здоровье каждого. Правительство будет защищать своих граждан».
Как сообщает «Интерфакс», за 23 октября в Испании зарегистрировано 4 209 инфицированных. Кроме того, около 120 человек скончались.
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