Чрезвычайная ситуация в Испании заставляет власти усилить борьбу с коронавирусом

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Власти Испании усиливают действия по борьбе с коронавирусом по всей стране, за исключением Канарских островов. Объявлен режим ЧС.

В правителстве страны заявили следующее: «Это экстренная ситуация, которая затрагивает жизнь и здоровье каждого. Правительство будет защищать своих граждан».

Как сообщает «Интерфакс», за 23 октября в Испании зарегистрировано 4 209 инфицированных. Кроме того, около 120 человек скончались.