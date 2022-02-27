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Член совета директоров «Альфа-банка» Михаил Фридман назвал происходящее на Украине трагедией
27 февраля, 2022 16:52
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Vasilii Smirnov/Russian Look
Михаил Фридман высказался простив спецоперации России на Украине.
Один из богатейших людей России, совладелец крупнейшего частного банка страны Михаил Фридман распространил среди сотрудников своей компании письмо, в котором охарактеризовал происходящие на Украине события как «трагедию для граждан обоих государств».
«Я родился на Украине, большую часть жизни провел в России и глубоко привязан и к украинскому, и к русскому народу,- приводит слова олигарха портал «Медиа-зона»* со ссылкой на Financial Times.
Михаил Фридамн напомнил, что россияне и украинцы были братьями на протяжении сотен лет, и потому не могут желать этой войны.
*Издание признано в России СМИ выполняющим функцию иноагента.
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