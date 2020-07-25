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Число заболевших коронавирусом в России превысило 800 тысяч человек

Анастасия Красильникова
25 июля, 2020 12:53
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

За минувшие сутки в России было зафиксировано 5 871 новых случаев заражения коронавирусной инфекции нового типа. Таким образом. всего с начала пандемии COVID-19 в стране заболели 806 720 человек.

Большинство новых случаев заражения было зарегистрировано в Москве (648), в Свердловской области (251), в ХМАО (193) и в Красноярском крае (187), сообщает оперштаб по борьбе с вирусом.

С начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 13 192 человека.

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