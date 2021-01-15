Число смертей от COVID-19 во всем мире достигло нового психологического рубежа

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Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число смертельных жертв COVID-19 во всем мире превысило отметку в 2 миллиона.

На данный момент от инфекции умерло 2 000 905 человек. При этом, всего в мире зафиксировано 93 363 092 инфицированных.

Лидер по смертности среди стран – Соединенные Штаты, где умер 389 581 человек. Второе место занимает Бразилия с 207 095 летальными исходами.

Россия по уровню смертности от коронавируса занимает восьмое место (63 558 смертей), передают «Ведомости».