Новости Общество
Общество
Число смертей от COVID-19 во всем мире достигло нового психологического рубежа
15 января, 2021 22:38
1 мин
Flickr
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число смертельных жертв COVID-19 во всем мире превысило отметку в 2 миллиона.
На данный момент от инфекции умерло 2 000 905 человек. При этом, всего в мире зафиксировано 93 363 092 инфицированных.
Лидер по смертности среди стран – Соединенные Штаты, где умер 389 581 человек. Второе место занимает Бразилия с 207 095 летальными исходами.
Россия по уровню смертности от коронавируса занимает восьмое место (63 558 смертей), передают «Ведомости».
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин