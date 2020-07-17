Число безработных в России превысило 3 миллиона

Общество

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Пресс-служба Министерства труда сообщила, что число официально зарегистрированных безработных в стране превысило 3 миллиона человек. Минтруд отмечает, что рынок труда продолжает испытывать сложности.

Согласно ведомству, потерявшие работу россияне активно обращаются за помощью в трудоустройстве и пособиями в центры занятости.

Пресс-служба уточняет, что поддержкой государства воспользовались около 60% всех безработных.

Чуть более месяца назад, 15 июня, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщал, что в России было зарегистрировано 2,424 млн человек безработных, напоминает РБК.

В начале июля Правительство России сообщило, что безработные россияне будут получать повышенные выплаты до конца лета.