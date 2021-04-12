Численность населения Беларуси катастрофически убывает

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За прошлый год белорусов стало меньше на рекордное число. Такие данные приводит Белстат в бюллетене по численности населения.

За 2020 год по сравнению с предыдущим численность населения сократилась на 60 614 человек, это в три раза больше, чем годом ранее. Сейчас в Беларуси проживает 9 349 645 человек.

Пока неизвестно, за счет чего произошло такое сокращение населения. Однако можно предположить, что на сокращение чиленности белорусов повлияли три фактора: рост смертности, падение рождаемости и дополнительный миграционный отток. Также нужно учесть пандемию коронавируса, пишет «Telegraf.by».

Беларусь поменяет границы внутри республики.