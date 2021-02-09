Чиновники рекомендовали пациентам с диабетом вакцинацию от коронавируса

Общество

Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется поставить прививку от коронавируса, если нет других противопоказаний.

Как сообщила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Наталья Мокрышева, рекомендуется проведение вакцинации больным сахарным диабетом 1 и 2 типа, с соблюдением противопоказаний и правил осторожности.

Дополнительными противопоказаниями к вакцинации больных сахарным диабетом являются острые осложнения, такие как диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние, лактатацидоз, тяжелая гипогликемия, пояснила Мокрышева.

Она отметила, что решение о проведении вакцинации принимает врач после общего осмотра пациента, передает РИА «Новости».

Как сообщалось, половина погибших в результате заражения коронавирусом на Ямале страдала от сахарного диабета. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике в УрФО Сергей Токарев.

Главной причиной подобного явления Токарев назвал уязвимость сосудов при болезни. По его словам, при таком фоне COVID-19 может протекать с полиорганной недостаточностью, что осложняет спасение пациента.