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Чиновники Минздрава приехали помогать в регион и оказались бесполезны

Антон Мельников
4 ноября, 2020 10:14
3 мин
РБК
Youtube / РБК

В системе здравоохранения Курганской области произошёл коллапс: машины скорой помощи едут к пациентам по несколько часов, в области отсутствуют необходимые лекарства, записываться на приём к врачу приходится минимум за неделю.

Для решения проблем из Минздрава и Росздравнадзора была направлена специальная комиссия. Работа столичных специалистов завершилась 30 октября. По многочисленным свидетельствам жителей Кургана, после отъезда столичной комиссии, почти ничего не изменилось.

Местное сообщество «Инцидент Курган» в социальной сети «ВКонтакте» по-прежнему завален жалобами пациентов. По свидетельствам людей, машины скорой помощи просто отказываются выезжать на вызовы.

«В ответ же получаем: идите сами в больницу!», - цитирует ответ медиков один из жителей.

В области замечена нехватка антибиотика цефтриаксона, который чаще всего назначают при заражении коронавирусом. Одна из жительниц обзванивала аптеки, так как ей срочно понадобился этот препарат, но его нигде не оказалось. Владелец местной сети аптек рассказал, что цефтриаксон действительно моментально разбирают.

«Вчера его было порядка 500 упаковок на область. Сегодня я смотрю — действительно уже его не стало», — сообщил предприниматель.

Также жители сообщают, что невозможно сдать тест на коронавирус не только больным, но и тем, кто уже переболел и хочет закрыть больничный. По словам одно из жителей, он оставлял заявку на тестирование через горячую линию штаба, через Роспотребнадзор и через горячую линию департамента, но к нему так никто и не приехал. Когда он сам явился в больницу – его отправили домой и сказали «сидеть дома и ждать».

Несмотря на большое число жалоб, власти уверяют, что принимают все меры для решения возникающих конфликтов, передаёт Znak.com. Принято решение поставить дополнительные койки для пациентов стационара в санаториях и профилакториях, расширить число эпидемических бригад для транспортировки больных. В ближайшее время обещают начать выдавать лекарства тем, кто переносит болезнь дома.

темы
Минздрав
медицина
здравоохранение
Курганская область
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