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Общество
Чиновник на правительственной машине устроил крупную аварию в Москве
6 ноября, 2020 22:10
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Telegram-канал «Подъём»
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП. В аварии столкнулись сразу три машины – «Таврия», Nissan и BMW, которая относится к аппарату правительства РФ.
В правительственной машине находился вице-премьер Алексей Оверчук, он доставлен в больницу. Также известно как минимум о еще одном пострадавшем.
По предварительным данным, виновником ДТП стал сам Оверчук, чья машина двигалась по разделительной полосе, передаёт Telegram-канал «Подъём».
До 2020 года Алексей Оверчук занимал должность замруководителя Федеральной налоговой службы, которую возглавлял Михаил Мишустин. После того, как Мишустин занял должность премьер-министра, Оверчук перешел работать в правительство.
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