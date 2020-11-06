Чиновник на правительственной машине устроил крупную аварию в Москве

Telegram-канал «Подъём»

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП. В аварии столкнулись сразу три машины – «Таврия», Nissan и BMW, которая относится к аппарату правительства РФ.

В правительственной машине находился вице-премьер Алексей Оверчук, он доставлен в больницу. Также известно как минимум о еще одном пострадавшем.

По предварительным данным, виновником ДТП стал сам Оверчук, чья машина двигалась по разделительной полосе, передаёт Telegram-канал «Подъём».

До 2020 года Алексей Оверчук занимал должность замруководителя Федеральной налоговой службы, которую возглавлял Михаил Мишустин. После того, как Мишустин занял должность премьер-министра, Оверчук перешел работать в правительство.