Четыре урока детского «Голоса». Выучить несложно

Вот и завершилась история детского «Голоса» на Первом канале. Весь интернационал финалистов получил свое первое место и внушительную по детскому возрасту денежную премию. Руководство проекта признало наличие манипуляций и решило вопрос так, чтобы все были довольны.

Удивительно, что провластные журналисты зашлись во влажной истерике, увидев решение Эрнста. Казалось бы: вот вам позор на всю страну, можно просто промолчать. Нет. Забыть о том, как практически всех этнических русских отсеивали на пути к финалу, как выбирали по коммерческой привлекательности, как раскручивали диаспоры для поддержки «своих». Ничего этого не было. Были неизвестные люди, которые благоволили отдельным кандидатам, не более того.

Манипуляции есть везде. В социальных сетях у автора этих строк есть некоторое количество друзей-поэтов, и во время каждого конкурса (не очень понимаю, что они на этих конкурсах сравнивают) начинается коллективное вкрадчивое «А вот если есть минутка, проголосуйте на этой страничке». Слабенько, прошловеково, ненанотехнологично, конечно, по сравнению с методами Алсу Ралифовича Абрамова, но чем богаты.

В детском «Голосе» отразились проблемы не нескольких кошмарных девочек и мальчиков, а всей страны.

Управляемая демократия. Омерзительное заблуждение о том, что большинство голосов способны установить истину в экономике, вокале, градостроительных решениях. Не за горами тот день, когда и футбольных чемпионов будут определять не по нынешнему честному принципу «у кого больше денег», а тоже «за кого больше проголосовали». Демос заслуживает уважения, но не заслуживает власти.

Промывание мозгов, отвлечение внимания. Вы будете смеяться, но целая страна реально обсуждала, что и как с несчастной израильской девочкой, пока Госдума радовала очередными нововведениями. Дети, звезды, подлог, ящик – прекрасно спланированная информационная атака, не более того. Очередная репетиция переключения внимания публики прошла блестяще.

Дурной вкус и ложные ориентиры. Государственные телеканалы сознательно воспитывают зрителя с предельно убогими интересами и отсутствием каких бы то ни было взглядов. Давно прошла пора, когда ТВ можно было называть «пропагандистским» – сейчас оно если что и пропагандирует, так это «красивую» жизнь, которая находится в двух шагах, стоит взять кредит в Сбербанке на специальных условиях всего по двум документам, обратитесь в ближайшее отделение, адрес сайта, телефон.

Кстати, об отвлечении внимания. В это самое время…

… права на дистрибуцию контента Первого канала за рубежом получила потрясающая компания VDM VELA DIGITAL MEDIA LIMITED – все, разумеется, заглавными буквами, в стиле девяностых. «Первый» грозно предупреждает, что стоит за партнера горой: «В случае отсутствия заключенного договора…правообладатели вправе предъявлять претензии и/или иски ко всем лицам, использующим объекты интеллектуальной собственности…»

Специально под этот контракт АО «Первый канал» довело до стопроцентной свою долю в АО «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) – вполне себе успешной организации с 630 млн прибыли в 2017 году и 4 миллиардами чистых активов. Через ПКВС и экспортирует свою чрезвычайно интеллектуальную собственность Первый канал. Кого же он выбрал себе в компаньоны?

Кипрскую компанию, созданную в 2014 году и никакой активностью до самого последнего времени не отличавшуюся. Поскольку Кипр – все-таки не совсем офшор, имя директора известно: это яркий джентльмен с вполне греческим именем Андрей и не слишком греческой фамилией Шляховой. Серийный создатель и крушитель банков

УМ-Банк, «Агросоюз» (вышел из числа акционеров за неделю до начала роковой проверки ЦБ), Геобанк, «Евростандарт», сложно проданный Далькомбанк... С «Агросоюзом» в конце 2018 года вообще неловко получилось: стоимость активов – 780 млн рублей, размер обязательств – 16,102 миллиарда. То есть дыра космических размеров. По странному совпадению Андрей Захарович незадолго до этого прикупил сербскую дочку ВТБ, дела которой ведет, оставаясь неуязвимым для российского правосудия. Хороший заголовок тех месяцев: «Андрей Шляховой не будет объединять VTB Banka с «Агросоюзом»: думается, банкир уже тогда прекрасно знал, что жизнь «Агросоюза» отмерена в считанных днях, а проблемы его клиентов – в миллиардах рублей.

Нет, мы не предполагаем злого умысла. Все ошибаются, вести бизнес в России трудно (а на Кипре легко), Андрей Захарович вполне мог добровольно заблуждаться и случайно принимать неверные решения

Что до денег «Агросоюза», то их наверняка вывели за неделю после ухода Шляхового, оставшись без твердой руки. Бывает. Но с какой радости государственный Первый канал доверился человеку, биография которого в любом случае оставляет желать много лучшего? Компании, у которой нет никакого опыта продаж телевизионного контента? Кто-нибудь слышал о конкурсе среди потенциальных дистрибуторов? Кто-нибудь заходил в офис VDM VELA DIGITAL MEDIA LIMITED? Читал ее находящийся в разработке сайт?

Зато есть информация, что эта компания запросила с «Первого» за лицензию вдвое больше, чем предыдущий партнер, Kartina.tv. Что многое объясняет. Государственные коммерческие компании очень любят платить большие деньги. Передачи «Первого» по большому счету миру неинтересны, но если можно сыграть на лицензиях и выплатах с хорошими людьми – играть надо.

Может быть, замечательный дипломат Константин Эрнст проморгал скандал с «Голосом» именно потому, что был слишком занят поиском максимально ненадежного, не имеющего опыта, запятнанного скандалами партнера?

И отсюда четвертая проблема, поднятая детским «Голосом»: всепобеждающая коррупция. Ибо устами даже насквозь испорченного ребенка, претендующего на победу в дурно пахнущем конкурсе, все еще может говорить истина.

Только слышат ее не все.