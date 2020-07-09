Четырехдневка не за горами: Медведев рассказал о подготовке изменений рабочей недели

Общество

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Переход к четырехдневной рабочей неделе «не за горами». Об этом сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведева в интервью спросили, приведет ли удаленная работа к сокращению рабочей недели или наоборот.

«Что же касается четырехдневки, то она соприкасается с работой на «удаленке». Если человек находится в «удаленной» системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче», - ответил он.

По мнению бывшего премьер-министра, переход к гибкому графику или четырехдневной рабочей неделе «не за горами», однако «нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство».

Медведев в интервью «Комсомольской правде» отметил, что идею четырехдневной недели, впервые озвученную в прошлом году, восприняли «с удивлением». Первоначально никто не предполагал, что спустя время Россия столкнется с сокращенной трудовой неделей и удаленной работой.

В апреле сообщалось, что некоторые работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю. Это делалось, чтобы сократить расходы на персонал и избежать увольнений.