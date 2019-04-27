Чертовщина из мобильного

На какие чудеса готовы операторы сотовой связи ради наших денег?
Операторы сотовой связи — компании, чья ежегодная прибыль исчисляется десятками миллиардов рублей (выручка – сотнями): большинство из нас буквально живёт в гаджетах и терабайты мобильного трафика от каждого позволяют владельцам «большой четверки» регулярно иметь свой хлеб с маслом и осетриной.
Продвинутая бабушка
Сообщества негодующих потребителей тем временем полны историями, которые в некоторой степени проливают свет на природу такой завидной маржи. Вот в одной из таких групп пользователь, назовём его Василием, рассказывает о то, как его бабушка по версии оператора сотовой связи, несмотря на свои почтенные годы оказалась очень продвинутым пользователем их услуг. «Она звонила довольно редко и не заходила со своего устройства в интернет. Тариф был очень старый – ему было лет пять или около того. Тем не менее, весной она пожаловалась на то, что деньги с неё списываются очень быстро, и в конечном итоге обслуживание в месяц обходится ей в копеечку», — рассказывает Василий.
Его нехитрое расследование показало, что оператор всего лишь изменил стоимость звонков на старом тарифе, о чём пенсионерку, разумеется, уведомлять должным образом никто не собирался. К слову, здесь мы встречаемся с первой хитростью всех без исключения операторов: закон их, конечно, обязывает уведомлять о всех изменениях условий договора, что они и делают… в личном кабинете клиента, например. Где-нибудь в укромном уголке сайта, где не всякий внимательный глаз задержится. Формально процедура оповещения соблюдена. В том числе и когда соответствующая новость появляется на официальном сайте. Читатель, как давно ты заходил на официальный сайт своего оператора? То-то же.
Василий решил изменить тариф любимой бабушке, выбрал самые щадящие условия, но…
«Спустя ещё какое-то время выяснилось, что деньги продолжают списываться, причём в большем размере, чем должно по тарифу, — написал наш герой. — При том, что бабушка так же, как и раньше мобильным пользовалась совсем немного. Я скачал детализацию расходов за месяц, чтобы понять, куда идут деньги. Оказалось, что мой оператор без моего ведома подключил целых три услуги, включая подписку на развлекательный контент. Никаких подтверждающих смс-сообщений не приходило».
И вот такой поворот — уже «общее место» для всех операторов сотовой связи без исключения. Платные подписки каким-то чудесным образом подключаются «самим клиентом», который, разумеется, в это время ни сном ни духом. И процесс доказательства несанкционированного подключения платной услуги, как признают жертвы обмана, крайне трудоёмкий. Богатые ОПСОСы могут позволить себе содержать штат юристов, прекрасно ориентирующихся в гражданском праве и готовых подстраховать своё начальство.
«По статистике, большинство незапланированных списаний средств за подключение к платным подпискам происходит посредством отправки с мобильного устройства «USSD команд», сообщений на короткие номера, чем кстати очень часто пользуются киберпреступники, — рассказал «Русской Планете» вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал. — Всего этого можно было бы избежать, если бы попросту ликвидировать подобные опции, но наличие «кнопочных» телефонов делают это решение невозможным».
Что умеют простые ворота?
Правда, порой такая наглая уверенность в собственной безнаказанности приводит к совсем уж абсурдным ситуациям. В прошлом году на одном популярном развлекательном сайте, где гости делятся друг с другом занимательными историями, появилась такая очередная, достойная камеры Хичкока или Кинга.
Один наш соотечественник, назовём его Пётр, решил оснастить ворота на въезде с садоводческое товарищество специальным GSM-реле для управления ими с мобильного телефона. «Реле успешно пережило зиму, но в конце апреля вдруг перестало отвечать на звонки. Оказалось, что баланс сим-карты стал нулевым. Сделав детализацию, я обнаружил, что мои ворота подписались на три платных сервиса<оператора>, причём, по мнению <оператора>, они это сделали осознанно, ведь "Подключение к данным подпискам не могло произойти без согласия владельца"».
Скажете, бред? Однако Петру, с его слов, пришлось потратить значительное время, чтобы убедить сотрудницу поддержки, что ворота на въезде в садовое товарищество действительно никак не могли подписаться на платный контент. А потом составить претензию и спустя почти месяц получить деньги обратно.
Однако самый резонансный случай массового списания денег абонентов случился в этом месяце. В полицию и Роскомнадзор обратились десятки граждан, которые лишились денег после участия в «беспроигрышной лотерее» или «опросе с гарантированным призом». По тут сторону матрицы требовали всего-ничего — заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. После чего содержимое карты успешно переводилось на сим-карту оператора, где и выводилось через «личный кабинет».
«Есть впечатление, что уязвимость была создана оператором осознанно, чтобы продемонстрировать рост ARPU (средней выручки с абонента в месяц) и оборота, который может достигать за месяц нескольких процентов»,— приводит «Коммерсант» мнение аналитик Mobile Research Group Эльдара Муртазина.
«Кардинально решить эту проблему можно было бы возложением ответственности за несанкционированные списания средств на оператора — в полном объёме, по примеру банковского сектора, — предлагает Павел Сигал. — В этом случае останется лишь придумать механизм, как абоненту доказать, что он действительно не совершал осознанных действий по переводу своих денег кому-либо».
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