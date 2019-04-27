Чертовщина из мобильного

Операторы сотовой связи — компании, чья ежегодная прибыль исчисляется десятками миллиардов рублей (выручка – сотнями): большинство из нас буквально живёт в гаджетах и терабайты мобильного трафика от каждого позволяют владельцам «большой четверки» регулярно иметь свой хлеб с маслом и осетриной.

Продвинутая бабушка

Сообщества негодующих потребителей тем временем полны историями, которые в некоторой степени проливают свет на природу такой завидной маржи. Вот в одной из таких групп пользователь, назовём его Василием, рассказывает о то, как его бабушка по версии оператора сотовой связи, несмотря на свои почтенные годы оказалась очень продвинутым пользователем их услуг. «Она звонила довольно редко и не заходила со своего устройства в интернет. Тариф был очень старый – ему было лет пять или около того. Тем не менее, весной она пожаловалась на то, что деньги с неё списываются очень быстро, и в конечном итоге обслуживание в месяц обходится ей в копеечку», — рассказывает Василий.

Его нехитрое расследование показало, что оператор всего лишь изменил стоимость звонков на старом тарифе, о чём пенсионерку, разумеется, уведомлять должным образом никто не собирался. К слову, здесь мы встречаемся с первой хитростью всех без исключения операторов: закон их, конечно, обязывает уведомлять о всех изменениях условий договора, что они и делают… в личном кабинете клиента, например. Где-нибудь в укромном уголке сайта, где не всякий внимательный глаз задержится. Формально процедура оповещения соблюдена. В том числе и когда соответствующая новость появляется на официальном сайте. Читатель, как давно ты заходил на официальный сайт своего оператора? То-то же.

Василий решил изменить тариф любимой бабушке, выбрал самые щадящие условия, но…

«Спустя ещё какое-то время выяснилось, что деньги продолжают списываться, причём в большем размере, чем должно по тарифу, — написал наш герой. — При том, что бабушка так же, как и раньше мобильным пользовалась совсем немного. Я скачал детализацию расходов за месяц, чтобы понять, куда идут деньги. Оказалось, что мой оператор без моего ведома подключил целых три услуги, включая подписку на развлекательный контент. Никаких подтверждающих смс-сообщений не приходило».

И вот такой поворот — уже «общее место» для всех операторов сотовой связи без исключения. Платные подписки каким-то чудесным образом подключаются «самим клиентом», который, разумеется, в это время ни сном ни духом. И процесс доказательства несанкционированного подключения платной услуги, как признают жертвы обмана, крайне трудоёмкий. Богатые ОПСОСы могут позволить себе содержать штат юристов, прекрасно ориентирующихся в гражданском праве и готовых подстраховать своё начальство.

«По статистике, большинство незапланированных списаний средств за подключение к платным подпискам происходит посредством отправки с мобильного устройства «USSD команд», сообщений на короткие номера, чем кстати очень часто пользуются киберпреступники, — рассказал «Русской Планете» вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал. — Всего этого можно было бы избежать, если бы попросту ликвидировать подобные опции, но наличие «кнопочных» телефонов делают это решение невозможным».

Что умеют простые ворота?

Правда, порой такая наглая уверенность в собственной безнаказанности приводит к совсем уж абсурдным ситуациям. В прошлом году на одном популярном развлекательном сайте, где гости делятся друг с другом занимательными историями, появилась такая очередная, достойная камеры Хичкока или Кинга.

Один наш соотечественник, назовём его Пётр, решил оснастить ворота на въезде с садоводческое товарищество специальным GSM-реле для управления ими с мобильного телефона. «Реле успешно пережило зиму, но в конце апреля вдруг перестало отвечать на звонки. Оказалось, что баланс сим-карты стал нулевым. Сделав детализацию, я обнаружил, что мои ворота подписались на три платных сервиса<оператора>, причём, по мнению <оператора>, они это сделали осознанно, ведь "Подключение к данным подпискам не могло произойти без согласия владельца"».

Скажете, бред? Однако Петру, с его слов, пришлось потратить значительное время, чтобы убедить сотрудницу поддержки, что ворота на въезде в садовое товарищество действительно никак не могли подписаться на платный контент. А потом составить претензию и спустя почти месяц получить деньги обратно.

Однако самый резонансный случай массового списания денег абонентов случился в этом месяце. В полицию и Роскомнадзор обратились десятки граждан, которые лишились денег после участия в «беспроигрышной лотерее» или «опросе с гарантированным призом». По тут сторону матрицы требовали всего-ничего — заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. После чего содержимое карты успешно переводилось на сим-карту оператора, где и выводилось через «личный кабинет».