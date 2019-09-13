Черный сентябрь России. 1999 год

Лето 1999 года. Кавказ объят огнем. Отряды чеченских боевиков совершают вылазки в Дагестан. Местная милиция и федеральные войска отвечают ударом на удар. Директор ФСБ Владимир Путин утверждает, что чеченские власти не контролируют ситуацию в республике. И добавляет, что если чеченское руководство не может предотвратить переход бандитских группировок через границу Чечни, то «специалисты предложат свои средства».

Глава ФСБ недвусмысленно дал понять, что отныне с боевиками церемониться не будут. Однако они не вняли предупреждениям бывшего подполковника КГБ, в недавнем прошлом заместителя мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Путин был невысок, крепок, взгляд его был решительным. Через четыре месяца он заберет верховную власть в России из дрожащих рук Бориса Ельцина…

7 августа боевики под командованием полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба с территории Чечни вторгаются в Дагестан. Официальное правительство республики открещивается от их действий, но дальше слов дело не идет. Да и разговаривать уже не о чем. Российская авиация нанесла серию ударов по позициям боевиков. Президент Чечни Аслан Масхадов пытается встретиться с главой России Борисом Ельциным, чтобы попытаться урегулировать ситуацию. Однако наталкивается на решительный отказ Путина, назначенного премьер-министром: «Никаких встреч ради того, чтобы дать боевикам зализать раны, не будет».

Путин стал председателем правительства 9 августа. Несколькими днями ранее у него состоялся разговор с Ельциным. Президент сообщил, что отправляет в отставку правительство Сергея Степашина и предлагает Путину занять пост премьера

Претендент молчит. Видимо, лихорадочно думает…

«Будем строить новую партию, - говорит Ельцин. - Я, как человек, который намучился с парламентом больше, чем кто бы то ни было в истории, знаю, насколько вам необходима твердая опора в Думе. Но главное – это ваш собственный политический ресурс, ваш образ…»

Путин уже все решил. И на вопрос Ельцина: «Вы готовы?» – отвечает: «Буду работать там, куда назначите».

- А на самый высокий пост?

- Не знаю, Борис Николаевич. Не думаю, что я к этому готов.

- Подумайте. Я верю в вас

Наступает молчание.

Поразительная, эпохальная сцена! Власть в России передается по наследству, как несметное владение, с городами, селами, деревнями и 145 миллионами душ граждан. Старый, дряхлый барин уходит на покой, его сменяет новый, полный сил господин.

С тех пор прошло 20 лет. Сегодня Путину почти столько же лет, сколько было Ельцину в 1999-м. Но смешно думать, что он вызовет какого-то молодого, полного сил человека и спросит: «Вы готовы?»

…Вторая чеченская война была уже на пороге. Впрочем, официально она называлась «Контртеррористической операцией (КТО) на Северном Кавказе». Но пока федеральные войска выбивали боевиков с территории Дагестана. Басаев и Хаттаб со своими отрядами скрылись в горах…

Тот страшный сентябрь наверняка запомнили многие москвичи. Но сначала – 4 сентября - рвануло и полыхнуло в Буйнакске: взрыв прогремел рядом с пятиэтажным жилым домом № 3 на улице Леваневского, в котором жили семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады Министерства обороны России. Жертвами теракта стали 64 человека, из них 23 – дети. Еще 146 человек получили ранения.

Через четыре дня террор – массовый, доселе невиданный! - пришел в Москву. Около полуночи 9 сентября взлетели на воздух два подъезда девятиэтажного дома на юго-востоке столицы, на улице Гурьянова. Как потом выяснилось, мешки с гексогеном находились в подвале. Уцелевшие жильцы рассказывали, что приняли взрыв за землетрясение

Спасатели извлекли из-под завалов 106 трупов. Еще 264 человека получили различные увечья. Стенания и плач слышались на несколько километров окрест…

Москва пребывала в страхе пять дней. Все это время по Москве носились сломя голову милиционеры, работники ФСБ и других служб, пытаясь найти следы террористов. На телевизионных экранах мелькали лица больших начальников в погонах и без оных. Они пытались выглядеть убедительно, произносили правильные слова, но в их глазах застыла нерешительность. Они явно не знали, что делать.

Москвичи, всегда находившие убежище в домах, не спешили в свои квартиры. Ночью они прислушивались к каждому шороху, с трудом забываясь тревожным сном. Наутро горожане истово благодарили судьбу и просили ее быть милостивой к ним и впредь. Однако повезло не всем…

13 сентября, в день национального траура по погибшим в Буйнакске и в Москве, в пять утра раздался взрыв в восьмиэтажном доме на Каширском шоссе. Погибли 124 человека, семеро получили ранения.

Позже стало известно, что взрыв можно было предотвратить. После первого взрыва в Москве участковые стали проверять нежилой фонд на своих территориях В числе прочих милиционеры проверили дом по Каширскому шоссе, где находился мебельный магазин. Он был сдан в аренду человеку, представившемуся Мухитом Лайпановым (на самом деле это был Ачемез Гочияев). Участковый Дмитрий Кузовов обнаружил в подвале мешки с сахаром, однако он не знал, что так террористы маскируют взрывчатку. И потому ничего не заподозрил..

За день до взрыва милиционер пришел с повторной проверкой, но дверь магазина была заперта. Взламывать же ее в отсутствие владельца милиционер не имел права…

В Москве началась паника. Никто уже не верил заверениям властей, что преступников ищут и скоро схватят. Люди оглядывались и переглядывались на улицах, в метро, наземном транспорте. Особенно подозрительными выглядели те, кто был с большими сумками. В каждом мужчине кавказской внешности чудился террорист. Впрочем, косо смотрели и на замотанных в платки женщин в длинных юбках…

Однако четвертый взрыв дома произошел не в Москве, а в Волгодонске Ростовской области – снова рано утром - в 5.57 по местному времени. Мишенью террористов стала девятиэтажка: погибли 19 человек, 89 были ранены.

Бомба взорвалась в грузовике ГАЗ-53, принадлежащем некоему Аббаскули Искандер-оглы Искендерову. По его словам, трое граждан Грузии и двое чеченцев купили у него автомобиль, загрузили в него картофель. Потом попросили отогнать машину к дому и подежурить в ней ночью. Незадолго до взрыва он ушел погреться…

Это произошло в Рязани 22 сентября. Водитель рейсового автобуса Алексей Картофельников, возвращаясь с работы, увидел, как к двенадцатиэтажному дому на улице Новоселов, где он жил, подъехали «Жигули» белого цвета с частично заклеенными номерами. Из машины вышли двое мужчин и женщина. Они вытащили из машины три мешка с неизвестным содержимым и отнесли в подвал.

Бдительный рязанец позвонил в милицию. Наряд приехал через пять минут. «Жигули» уже уехали. Стражи порядка спустились в подвал и увидели три мешка с белым веществом по 60 килограммов каждый. Из одного из них торчали провода…

Жильцов дома спешно эвакуировали. Бомбу – или не бомбу – обезвредили. В городе был введен план «Перехват», который, однако, никого не перехватил.

Потом начались странности. По одной из версий, в мешках был гексоген. По другим – сахарный песок. Глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что это была подготовка к учениям на повышение профессионализма работников правоохранительных органов и проверки бдительности местного населения. Подготовка к ним велась в строгом секрете

УФСБ по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту «покушения на терроризм». Премьер-министр Путин сказал: «Если эти мешки, в которых оказалась взрывчатка, были замечены, - это значит, что все-таки плюс хотя бы есть в том, что население правильно реагирует на события, которые сегодня происходят в стране…»

Однако оказалось, что председатель правительства был не в курсе дела! «ФСБ ухитрилась провести всероссийские учения, не оповестив об этом даже премьера Владимира Путина, который еще позавчера заявлял, что имел место реальный предотвращенный теракт», - писала газета «Коммерсантъ».

Можно ли в такое поверить?

Эта история так и осталась незавершенной. Администрация Рязанской области выразила возмущение «экспериментом над жителями». Жители дома, в котором проводился «эксперимент», собирались подать в суд на ФСБ. Городские власти намеревались поддержать иск…

«Подведены итоги антитеррористических учений ФСБ, во время которых закладывались имитаторы взрывных устройств во многих российских городах, - писала газета «Коммерсантъ». - Милиция и мирные граждане, на которых ставился эксперимент, смогли найти только одну учебную бомбу в Рязани… Между тем учения наглядно показали, что правоохранительные органы к предотвращению терактов не готовы…»

Далеко не все поверили в версию об учениях. И о том, что именно чеченские боевики взрывали жилые дома (хотя эта версия лидировала с явным преимуществом). Кстати, Басаев и Хаттаб отрицали свою причастность к массовым убийствам мирных людей. Конечно, лидеры боевиков могли лгать, но обычно они охотно брали на себя любые террористические акты на территории России.

Приведу несколько фактов. Без выводов, без намеков.

Татарский общественный центр заявил, что «страшные взрывы домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске - результат неумелого правления Ельцина и его коррумпированного окружения». Губернатор Красноярского края Александр Лебедь в интервью газете Le Figaro заявил, что за терактами в России скрывается договоренность между нынешней российской властью и Басаевым. Они заинтересованы в создании атмосферы массового террора и дестабилизации, чтобы в нужный момент можно было сказать: «Ты не должен идти на выборы, иначе взлетишь на воздух вместе с урнами для голосования».

Через несколько лет после трагических событий в Москве бывший подполковник советской и российской госбезопасности Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский выпустили книгу «ФСБ взрывает Россию». Как водится, мнения разделились: одни этой версии поверили, другие – ее отвергли. Даже те, кто не пылал большей любовью к власти.

Так, известная журналистка Юлия Латынина, выступая на радиостанции «Эхо Москвы», сказала, перечислив различные теракты России: «К сожалению, секта сторонников того, что Путин взорвал дома, так же безумна и руководствуется такой же светской религией, как секта сторонников того, что, допустим, «укры» взорвали Боинг… Вы ставите вопрос: «Кто взрывает Россию?» Очевидный ответ: «Исламисты». Как-то не получается, что 15 лет Путин каждый раз взрывает Россию – зачем ему это надо. Зачем? Чтобы продемонстрировать собственное бессилие?»

Небольшая ремарка. В 2006 году один из авторов книги «ФСБ» взрывает Россию» Литвиненко погиб в Лондоне от отравления радиоактивным веществом – полонием-210…

Виновниками взрывов в российских городах были официально признаны Хаттаб и его помощник Абу Умар ас-Сайяф. Вскоре они были убиты в Чечне. Исполнителей теракта было шестеро - трое из них тоже нашли свою смерть, двое были схвачены и приговорены в России к пожизненному тюремному заключению. Еще один террорист - Гочияев, занимавшийся подбором и арендой складских помещений для закладки бомб, - до сих пор числится в международном розыске.

…23 сентября 1999 года российские боевые самолеты обрушили мощный удар по столице Чечни. Через неделю на территорию республики вошли танковые части и пехота. Началась вторая чеченская война.

На пресс-конференции Путин произнес монолог, который вошел в историю: «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов…»

То, что было, быльем поросло. О взрывах в Москве вспоминают нечасто – в основном, когда грядет «круглая» дата. В последующие годы в столице случалось еще немало разных несчастий – на улицах, в метро, подземных переходах грохотали взрывы. Лилась кровь, воздух сотрясали крики и стоны. Больше могильных плит появлялось на московских кладбищах. Но проходило время, и жизнь отодвигала горе назад, в прошлое. И только те, кто пережил этот ужас, не забудут о нем никогда.