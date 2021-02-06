Черногорский суд засомневался в решимости россиян устроить госпереворот

Общество

Суд Черногории принял решение об отмене обвинительного приговора в отношении группы лиц, в состав которой входят двое россиян. Их обвиняли в попытке госпереворота.

Несмотря на то, что в зале суда россияне не присутствовали, их заочно приговорили к многолетним срокам. По данным следствия, связанные с российскими спецслужбами Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, при участии нескольких граждан Сербии, готовили в Черногории государственный переворот. Основной целью было недопущение вступления страны в НАТО.

Официальная Москва отрицала какую-либо связь с подготовкой и организацией «противоправных действий», сообщает РБК.

Приговор был признан вынесенным с нарушениями и подлежащим пересмотрению вскоре после того, как руководившая страной с 2016 года Демократическая партия потеряла власть.