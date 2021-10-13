Черногория назвала россиян с «золотыми паспортами». На удивление, это тёзки миллиардеров и чиновников
Власти Черногории раскрыли имена получивших «золотые паспорта» россиян. Напомним, эта страна позволяет получить гражданство в обмен на инвестиции.
В опубликованном документе, который считается официальным, - 166 человек. На удивление, большинство в нем - русские. В списке приведены имена и фамилии, гражданство, место рождения - другие данные закрашены или отсутствуют.
На удивление, совпали имена российских чиновников и миллиардеров.
Инвестиционное гражданство, в частности, получили тезка бывшего главы Ростуризма Олега Сафронова, генерального директора «Авито» Владимира Правдивого, партнера миллиардера Романа Абрамовича - Андрея Городилова. Об этом пишет РБК.
Получить гражданство европейской страны несложно, если есть от 250 тыс. евро, чтобы вложить в недвижимость на севере страны, и от 450 тыс. евро - на юге. Еще 100 тыс. евро требуется в качестве благотворительного взноса.
Черногория - не единственная страна, предлагающая гражданство в обмен на инвестиции. Схожая программа существует на Мальте. До 2020 года таким же способом можно было получить гражданство Кипра.