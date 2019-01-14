Черногория против Чехии
Черногория против Чехии

Самые популярные авианаправления у россиян за границу в 2018 году

Аналитики сервиса путешествий Tutu.ru выяснили, какие зарубежные города и страны чаще всего выбирали для своих путешествий в 2018 году туристы. Были проанализированы все оформленные авиабилеты за год с 1 января по 31 декабря 2018 года, данные сравнивались с этим же периодом в 2017 году.

Стоимость перелетов за границу в 2018 году выросла на 8% (с 20,5 тысяч рублей до 22 тысяч). Существенно вырос средний чек на полеты в страны ближнего зарубежья (+13%) и Европу (+6%). При этом спрос на Европу снизился на 12%.

Европа

Самым популярным у российских авиапутешественников европейским направлением в 2018 году стал маршрут Москва — Тиват. На него приходится 6% всех купленных в Европу билетов. Стоимость перелета в черногорский город-курорт составляет в среднем 22,1 тысячи рублей за билет в обе стороны.

Второе место досталось маршруту Москва — Прага (5,3%, 18,9 тысячи рублей), третье — Ларнаке (3,2%, 20,8 тысячи рублей). Тройка самых популярных авианаправлений за год не поменялась. При этом на 4-ю строчку с 12-й переместился Бургас. Пассажиропоток вырос в два раза. Возможно, это связано с тем, что перелет в среднем подешевел на 14% (с 24,5 до 21,1 тысячи рублей). Из десятки популярных направлений исчез рейс Москва — Мюнхен, он на 11-м месте, а был на 6-м.

Сильнее всего среди популярных европейских направлений подорожала в этом году Вена. Рейсы в этот город из Москвы прибавили в цене 13%, стоимость перелета в обе стороны составила 18,8 тысячи рублей.

Ближнее зарубежье

Среди направлений ближнего зарубежья самыми популярным стали рейсы из Москвы в Кишинёв. На них приходится 12,3% всех проданных в этом сегменте билетов, их средняя стоимость — 13,4 тысячи рублей в обе стороны.

На второй позиции разместился Ереван (8,9%, 14,1 тысячи рублей). Замыкает тройку лидеров Баку (5,7%, 15,8 тысячи рублей). В 2018 году Баку вытеснил из тройки лидеров Минск. Выпал из десятки рейс Москва — Киев, который в 2017 году был на 10-м месте, а в 2018 году — на 14-м.

Самым подорожавшим направлением стали перелеты из Москвы в Алма-Ату (+29%).

Дальнее зарубежье

Лидерство среди направлений дальнего зарубежья принадлежит Тель-Авиву. На бронирования по этому направлению из Москвы приходится 12,1% всех билетов, проданных в данном сегменте. Еще 3,2% занимают продажи билетов в этот город из Санкт-Петербурга. Средняя стоимость перелетов в Тель-Авив из Москвы и Петербурга составляет 21,4 и 22,6 тысячи рублей соответственно.

На второй строчке рейтинга оказался Стамбул с вылетами из Москвы (9,7%, 15,8 тысячи рублей), на третьей — Анталия с отправлениями из российской столицы 6,5%, 22,4 тысячи рублей).

Интересно, что в десятку попали сразу 4 рейса в города Турции (с вылетами из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара). Потерял место в десятке рейс Москва — Пхукет (переместился с 8-й на 12-ю строчку по итогам 2018 года).  

Сильнее всего среди направлений этого рейтинга подорожали перелеты из Краснодара в Стамбул. Средний чек за год прибавил в цене 28%, стоимость перелета в обе стороны составила 17,1 тысячи рублей.

Куда дешевле летать

Среди зарубежных городов лидерство в плане цены принадлежит Гюмри (8,5 тысячи рублей за перелет в обе стороны из Москвы), Минску (8,8 тысячи рублей за перелет в обе стороны из Москвы и 10,9 тысячи рублей — из Санкт-Петербурга) и Кызылорде (12,5 тысячи рублей).

Топ 10 самых популярных стран у туристов в 2018 году

Самой популярной у российских путешественников страной мира стала Армения, которая сместила с первой строчки Молдавию. За прошедшие 12 месяцев цена на авиаперелеты в Армению практически не изменилась (14,5 тысячи рублей вместо 14,3 тысяч). При этом на долю Армении пришлось 9,3% всех купленных клиентами Tutu.ru билетов за границу.

На втором месте оказалась Молдавия (9,2% всех проданных билетов за рубеж), за год она опустилась на одну строчку в рейтинге, доля проданных по направлению билетов снизилась на 4%. При этом цена перелета в обе стороны выросла на 20% — с 12,3 до 14,8 тысячи рублей.

На третью позицию с пятой поднялся Узбекистан (за год доля увеличилась с 5,2% до 8,8%). Также с 7-й строчки на 4-ю переместилась Грузия.

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Места: Россия
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