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Через десять лет все московские продавцы могут остаться без работы
24 июля, 2020 23:26
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В ближайшие десть лет в Москве станет так много терминалов самообслуживания, что необходимость нанимать в магазины продавцов исчезнет, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«Многие крупные сетевые компании экспериментируют с этим форматом, есть предприятия, которые далеко не первую пятилетку используют такие механизмы. Пока сохраняется формат в более 95% случаев с участием кассиров. Но это формат ближайшего будущего: сказать, что в следующем году перейдут, это тяжело, но в ближайшее 10-летие этот формат [самообслуживания] будет превалировать», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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