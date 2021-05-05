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Через 7 дней россиянам снова начнут выдавать визы в Испанию. Но толку от них не много

Антон Мельников
5 мая, 2021 15:41
1 мин
Антон Мельников
5 мая, 2021 15:41
1 мин
Pixabay
Pixabay

С 12 мая московский визовый центр Испании снова начнет выдавать Шенгенские визы. Об этом сообщило генеральное консульство страны в Москве.

«С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)», - сообщается на сайте испанского генконсульства.

При этом воспользоваться полученными документами по назначению пока не получится. Въезд на территорию Испании и в другие страны шенгенской зоны будет закрыт до отмены эпидемиологических ограничений.

«Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран», - цитирует сообщение генконсульства «ТАСС».

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