Через 7 дней россиянам снова начнут выдавать визы в Испанию. Но толку от них не много

Люди

С 12 мая московский визовый центр Испании снова начнет выдавать Шенгенские визы. Об этом сообщило генеральное консульство страны в Москве.

«С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)», - сообщается на сайте испанского генконсульства.

При этом воспользоваться полученными документами по назначению пока не получится. Въезд на территорию Испании и в другие страны шенгенской зоны будет закрыт до отмены эпидемиологических ограничений.

«Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран», - цитирует сообщение генконсульства «ТАСС».