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Челябинский врач будет наказан за свою любовь к бытовой технике

Кирилл Савушкин
10 июля, 2020 15:17
1 мин
Photo
Flickr

Начальника отдела Дорожной клинической больницы на станции Челябинск стал подозреваемым в уголовном деле. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Как утверждает следствие, взятка была получена в форме бытовой техники. Об этом говорится в сообщении Уральского СУ СКР на транспорте. Стоимость полученных товаров составила 170 тыс. рублей.

По версии следствия, в феврале 2017 года начальник отдела информационно-вычислительных систем Дорожной больницы получил взятку от представителей ООО «Рестарт». В обмен, он обещал беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору с «Рестартом» о технической поддержке медицинской информационной системы «Медкарта». Также известно, что все покупки были оплачены с расчетного счета компании, сообщает Znak.com.

На сегодняшний день, следствие допросило сотрудников Дорожной больницы и ООО «Рестарт». Кроме того, было арестовано имущество обвиняемого.

темы
взятка
Челябинск
СК
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