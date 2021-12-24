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Челябинский арт-объект оказался металлолом по цене двухкомнатной квартиры
24 декабря, 2021 20:30
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Госзакупки / конкурсная документация
В Челябинске заказанный для украшения арт-объект почти за 10 миллионов рублей вызвал критику среди местных жителей. Изображенная в виде китов конструкция сильно отличается от запланированной и выполнена из дешевых компонентов.
«Несколько килограммов металлолома по цене двухкомнатной квартиры. На пластиковых стяжках», - отметил один из местных урбанистов в беседе с Telegram-каналом «Подъём».
Telegram-канал «Подъём»
Впрочем, по словам администрации, арт-объект властями принят еще не был, а оплата подрядчику за работу не произведена.
После поступления жалоб мэр города распорядился провести проверку и оценить соответствие техзаданию, передаёт «Подъём».
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