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Человечество поставило хомяков на грань вымирания

Михаил Орлов
10 июля, 2020 15:22
1 мин
Хомяк
Unsplash

Международный союз охраны природы (МСОП) заявил о том что обычный хомяк, а также другие виды животных поставлены человечеством на грань уничтожения.

Число видов животных, внесенных в Красную книгу, достигло 120 тысяч, при этом скорость включения животных в списко поставленных на грань вымирания ускоряется с каждым годом.

Европейский хомяк (Cricetus cricetus) поставлен не грань вымирания в XX веке, при этом скорость сокращения численности грызунов увеличивается, что вырадается в том, что темпы размножения вида замедлились более чем в четыре раза, чем в прошлом веке, сообщает издание «Газета.ру».

Точная причина замедления скорости размножения хомяков на настоящий момент не установлена.

Ранее сообщалось, что более 500 видов позвоночных животных оказались на грани вымирания.

темы
вымирание
красная книга
хомяк
1 мин