Общество

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Международный союз охраны природы (МСОП) заявил о том что обычный хомяк, а также другие виды животных поставлены человечеством на грань уничтожения.

Число видов животных, внесенных в Красную книгу, достигло 120 тысяч, при этом скорость включения животных в списко поставленных на грань вымирания ускоряется с каждым годом.

Европейский хомяк (Cricetus cricetus) поставлен не грань вымирания в XX веке, при этом скорость сокращения численности грызунов увеличивается, что вырадается в том, что темпы размножения вида замедлились более чем в четыре раза, чем в прошлом веке, сообщает издание «Газета.ру».

Точная причина замедления скорости размножения хомяков на настоящий момент не установлена.

Ранее сообщалось, что более 500 видов позвоночных животных оказались на грани вымирания.