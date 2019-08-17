Чайки с принадлежащих "клану Гудковых" свалок могли стать причиной падения самолета А321

На днях чуть не разбился самолет А321, принадлежащий «Уральским авиалиниям». Вылетевший из аэропорта в «Жуковском» борт в воздухе столкнулся со стаей птиц, из-за чего произошла поломка двигателей. Мастерство экипажа лайнера позволило избежать трагедии, и 234 человека, находившихся на борту, остались целы.

Чайки, попавшие в двигатель самолета, скорее всего, прилетели с расположенной неподалеку незаконной свалки мусора у озера Глушица. Экологи и орнитологи предупреждали об опасности подобной свалки вблизи аэропорта еще в 2017 году, а власти тогда постановили убрать ее.

Для решения проблемы мусорных полигонов Подмосковью нужен новейший мусоросжигающий завод, однако его строительству активно препятствует клан Гудковых. Отец и сын Геннадий и Дмитрий Гудковы контролируют полигон Воловичи и не хотят терять прибыль из-за строительства перерабатывающего завода. Контроль территории они осуществляют через «своих» людей. Большое расследование об этом проводило Федеральное агентство новостей.

Гудковы играют на чувствах людей, заявляя об ужасах жизни по соседству с мусоросжигающим заводом. Взамен младший Гудков в 2017 предлагал перерабатывать мусор, однако для этого ничего предпринято до сих пор не было. Конкретных деловых предложений от «мусорной мафии» не поступило.

Геннадий Гудков намерен войти в новый проект, чтобы не терять прибыль. Из-за этого он стопорит развитие проекта завода, препятствуя его строительству. Бизнес по вывозу и утилизации мусора очень мутный, но авторитет Гудковых и обширные связи в этой сфере рынка в Подмосковье мало кто оспаривает.

Чем дольше Подмосковье остается без современного завода – тем выше риск того, что ситуация с рейсом А321 повторится, но уже без счастливого финала. Вина в этом будет лежать на Гудковых и их приспешниках.