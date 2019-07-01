Чайки над морем. Мусорным

Год назад, в июне 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что в России до 2024 года планируется построить 200 мусоросжигательных заводов. Он отметил, что вся программа по утилизации отходов рассчитана на строительство 238 заводов. Глава государства подчеркнул, что это будут «не какие-то керосинки», а современные предприятия с новейшими технологиями.

Прошло полгода после старта так называемой «мусорной» реформы. Однако никаких серьезных изменений, а именно - прохождения всех отходов через мусоросортировочные заводы, на которых сырье, пригодное для вторичного использования обретет новую жизнь - как не было, так и нет. Повсюду высятся эвересты отходов, над которыми истошно кричат чайки и висит тяжелая пелена смрада.

Разумеется, такое поведение власти вызывает яростный протест. В Вологде, Самаре, Архангельской, Тульской областях, республиках Коми, Хакассии и других регионах прошли митинги, на которых прозвучали требования всерьез, а не декларативно заняться решением острых экологических проблем. 3 июля в Москве пройдет акция «Очистим Россию от мусора!» против строительства на станции Шиес Архангельской области полигона для сброса столичного мусора

Люди не хотят платить за бездумные действия властей здоровьем, изрядными суммами коммунальных платежей. Это новый, серьезный удар по исхудавшим кошелькам простых россиян.

Наверняка многие из нас задумывались, когда же наступит предел терпения матушки-природы? Сколько еще способна она принять в свои недра всякого хлама? Ведь каждый из жителей России в год создает почти полтонны мусора. Несметная его часть - с учетом отходов промышленного сектора, - а это свыше 5-ти миллиардов тонн, вывозится на свалки и полигоны. В переработку уходит лишь мизерная часть всех отходов. И так продолжается уже много лет…

Долгое время власть проблема отходов замалчивалась, откладывалась в долгий ящик. Между прочим, еще в 2016 году Путин признал, что в России отсутствует полноценная система переработки мусора, не соблюдаются правила раздельного сбора мусора, что может грозить экологической катастрофой для некоторых районов.

Спустя год, в июне 2017-го во время «прямой линии» президент пообещал, что будут построены четыре мусороперерабатывающих завода, три из которых - в Московской области. Предприятия начнут использовать японские технологии, а строительство будет осуществлять российская компания «Ростех»

В 2018 году прозвучало упомянутое обещание Путина построить 200 мусороперерабатывающих заводов. Увы, дальше слов дело не пошло. В январе нынешнего года министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что ежегодно, начиная с 2019 года, в России будет строиться до 40 мусороперерабатывающих заводов. Попутно министр призвал частный капитал не оставаться в стороне и вносить свой вклад в этот проект.

На этот счет есть большие сомнения. Состоятельные россияне привыкли вкладываться в проект, сулящий немедленную прибыль. Скажем, вымостят дорогу и заставят водителей за нее платить. Ничего делать не надо, деньги сами потекут рекой. А тут надо изрядно потрудиться…

К тому же свалки – это огромные деньги. В московском мусорном бизнесе крутятся десятки миллиардов рублей. А весь российский рынок эксперты оценивают в ­100-150 миллиардов. В этом дурно пахнущем, но очень выгодном деле сошлись интересы нескольких олигархов. Скоро их непомерные доходы еще более возрастут. На создание комплексной системы обращения с отходами в 2019–2024 годах планируется выделить более 296 миллиардов рублей

В мае нынешнего года Кобылкин на встрече с президентом сообщил, что «20 заводов мы уже отобрали, идет работа по проверке проектов, и думаю, что до конца года мы начнем финансирование 20-ти заводов. К концу года, думаю, подберем еще около 80 заводов для того, чтобы задел сделать на следующий год».

Но когда же начнется строительство? Об этом министр не сообщил. Промелькнула информация, что профильный завод появится в Кемерове. Но когда? Были разговоры о строительстве соответствующего предприятия в Екатеринбурге. Но, по заявлению министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, это произойдет не ранее 2023 года.

Поразительный факт. В России работает лишь один (!) завод «Пларус» - на окраине подмосковного Солнечногорска, действующий по технологии bottle-to-bottle – то есть, выпускает изделия из переработанного пластика. Все остальное… Дальше понятно

Есть ли вообще выход из тяжелейшей «мусорной» ситуации? Если есть, то далеко, в конце длинного тоннеля, откуда даже не брезжит свет. Нет никакой гарантии, что строительство мусоросжигательных заводов не вызовет нового всплеска протеста. К власти уже нет доверия – она привыкла много обещать и мало делать. Не исключено, что это повторится еще не раз. Будут исчезать леса, парки, скверы, близ школ и детских площадок задымят заводы. Не обойдется без воровства, на плечи россиян упадет очередной налог…

Год назад на упомянутой «прямой линии» Путин сказал, что мусорную проблему – о чем думали почти 20 лет его правления? - приходится решать едва ли не с нуля. Президент заметил, что в советское время отходы практически никогда не утилизировались. Но это, мягко говорят, не так. Многие помнят, что в СССР колбасу, сыр, хлеб, мясо и другие продукты в магазинах заворачивали в бумагу. Бутылки из-под кефира, молока, спиртного принимали в специальных пунктах. Сейчас вроде бы снова собрались принимать стеклотару. Но если за нее будут давать копейки, старый-новый замысел непременно провалится.

В Советском Союзе школьники собирали макулатуру, металлолом, которые шли на переработку. Работали пункты «Утильсырья» и «Вторсырья», где можно было сдать старые, ненужные вещи. Целлофановые упаковки были еще редкостью, пластиковых изделий не было и в помине. Да и вообще мусора в СССР собиралось гораздо меньше, чем сейчас в России. И состоял он практически на 90 процентов из пищевых отходов. В 1989 году процент вторичной переработки твердых коммунальных отходов в СССР составлял около 20 процентов.

Между прочим, и сорили жители СССР реже - не так, как сейчас. Воспитаны были люди, иначе, более бережно относились к своей земле. Не все, конечно, были такими, но большинство – точно…

По всей России разбросаны куски пенопласта, пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, а они – настоящие убийцы природы, разлагающиеся – только вдумайтесь! - от 100 до 400 лет. В лесах, полях, на берегах рек валяются шины, остовы машин, сломанные электроплиты, телевизоры, холодильники. В России ежегодно выявляется 20 тысяч новых свалок!

Британский журнал The Economist в статье «Мусор в России превращается в политическую проблему» пишет:

«Если в странах-членах ЕС перерабатывается в среднем 60 процентов отходов, то в России этот показатель составляет всего четыре процента, о чем в 2012 году в своем исследовании сообщил Всемирный банк. Это значит, что мусор закапывают на свалках. И такие свалки в России занимают примерно четыре миллиона гектаров, то есть, примерно территорию Швейцарии».

Впору бить тревогу, принимать экстренные меры, однако власть привычно отворачивается от проблемы, обсуждает курсы валют, цены на газ и нефть. И - очередной мегапроект, от которого вальяжные господа отщипнут жирный кусок…

Нам бы оглядеться вокруг, перенять зарубежную практику, благо позитивных примеров – море. В Германии, например, перерабатывают любые отходы – металлические, деревянные, стеклянные, бумажные. Работают пункты по приему пластмассы, использованных батареек, аэрозольных баллончиков, старой мебели, подержанных автомобилей. Стоимость тары включена в цену напитков, а потому сдав бутылки, покупатели возвращают свои деньги, оставленные в залог. За порядком в экологии пристально следит «мусорная полиция», которой немцы боятся больше, чем наглых мигрантов. Выбросишь мусор, где попало, нарвешься на ошеломляющий штраф…

Неплохо бы России использовать опыт Грузии, где полностью запретили полиэтиленовые пакеты. Но, боюсь, не получится. Дело в том, что производство полиэтиленовых и пластиковых изделий приносит огромную выгоду крупным бизнесменам. А они имеют влияние на власть, лоббируют указы и законы. И потому лишить огромных прибылей столь влиятельных господ правительство и Государственная дума не посмеет.

Так что же все-таки будет с мусорной реформой?

Автор: Валерий Бурт