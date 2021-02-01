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Частота моргания названа предвестником болезни Паркинсона

Артем Денисов
1 февраля, 2021 05:27
1 мин
Артем Денисов
1 февраля, 2021 05:27
1 мин
глаз
pixabay.com

Назван один из ранних симптомов болезни Паркинсона.

Он может сопровождаться тем, что человек длительное время не моргает, выяснили в Европейской ассоциации этой болезни. По словам экспертов, это происходит из-за того, что при заболевании поражаются нервные клетки мозга, контролирующие двигательные процессы.

Также стоит насторожиться тем, у кого одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Признаками болезни Паркинсона также являются сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях, сообщает Express.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию британского таблоида The Sun о болезни Паркинсона у Владимира Путина и его планах покинуть пост в начале 2021 года.

«Чушь это полная. У президента все хорошо», - сказал Песков на просьбу прокомментирвоать публикацию.

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здоровье
болезни
Паркинсон
1 мин
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