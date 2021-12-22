«Частый гость» Владимира Путина разуверился в президенте и отказался от встречи с ним
Рассказывающее про садоводство издание «Ваши 6 соток» впервые не будет аккредитовываться на большую пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным. Редакция не видит в разговоре с главой страны никакого смысла. Об этом изданию «Подъём» рассказал главный редактор «Ваших 6 соток» Андрей Туманов.
Проблемы садоводов были основной темой, которую поднимало издание на пресс-конференциях с Путиным.
По итогам прошлых встреч президент давал два поручения по теме садоводства. Ни одно из них выполнено не было. Поэтому предстоящая встреча главреду «Ваших 6 соток» стала неинтересна.
По словам Туманова, вряд ли он когда-либо соберется к президенту снова, поскольку все ответы ему заранее известны.
«Мы сами не стали подавать на аккредитацию, потому что у меня вопросов нет вообще, ни одного», — приводит слова Туманова издание «Подъём».
Отметим, на прошлых конференциях Путина для прессы главный редактор газеты «Ваши 6 соток» часто задавал вопросы президенту первым.