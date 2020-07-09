По состоянию на 9 июля 10:35
Заболевших707 301
За последние сутки6 509
Выздоровело 481 316
Умерло10 843
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Часть Африки обеспечили интернетом при помощи воздушных шаров

Дмитрий Байков
9 июля, 2020 13:55
1 мин
1
фото: Pixabay

В Кении запустили 35 гигантских воздушных шаров.

С помощью них жителей западных и центральных районов страны Кении и часть Найроби обеспечили 4G-интернетом.

Стратостаты были запущены американской компанией Loon. Шары могут находиться в воздухе на высоте 20 км около 100 дней, пишет «Naked science».

Стоит отметить, что интернет в этих странах уже был, хоть и с очень медленной скоростью. При этом большинство жителей Африки в любом случае не смогут себе позволить 4G.

Ранее стало известно, что американские власти могут запретить на территории страны работу китайского приложения TikTok, сообщил глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео.

темы
общество
Африка
интернет
1 мин