Часть Африки обеспечили интернетом при помощи воздушных шаров

Общество

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В Кении запустили 35 гигантских воздушных шаров.

С помощью них жителей западных и центральных районов страны Кении и часть Найроби обеспечили 4G-интернетом.

Стратостаты были запущены американской компанией Loon. Шары могут находиться в воздухе на высоте 20 км около 100 дней, пишет «Naked science».

Стоит отметить, что интернет в этих странах уже был, хоть и с очень медленной скоростью. При этом большинство жителей Африки в любом случае не смогут себе позволить 4G.

Ранее стало известно, что американские власти могут запретить на территории страны работу китайского приложения TikTok, сообщил глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео.