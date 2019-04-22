«Час цинизма» в Госдуме: Как повышали пенсии ветеранам

Замечательная новость пришла из Госдумы к 75-й годовщине победы над фашистской Германией: пенсии участников войны увеличатся в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц. Это удалось достичь благодаря внесению изменений в ст. 43 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел…» (и далее еще длинный перечень различных категорий силовиков).

Согласно первой части этой статьи, пенсии исчисляются из денежного довольствия военнослужащих и других силовиков. А в 2011 году у этой статьи появилась вторая часть – денежное пособие это принято было исчислять в размере 54% с 2012 года и ежегодно повышать аж на 2 процента.

Так вот, новый законопроект, который вступит в силу 1 мая 2019 года, гласит, что часть 2 ст. 43 не будет применяться при начислении пенсий участникам войны

То, что отобрали, отдают обратно. Но не полностью и не всем.

И тогда, и сейчас законопроект – правительственный. Премьер-министр и президент, правда, поменялись местами, но они оба несут полную ответственность за оба взаимоисключающих документа. Также интересно имя непосредственного исполнителя. Поправки 2011 года, предназначенные для экономии бюджетных средств, были первым значимым законопроектом, принятым при и.о. министра финансов Антоне Силуанове, неожиданно сменившем за месяц до их рассмотрения Алексея Кудрина.

Сейчас Силуанов – не только полноправный глава Минфина, но и первый вице-премьер. Фактически – единоличный хозяин российской экономики

Едва ли именно он придумал тот акт экономии, но он не возразил против него, а всей своей последующей деятельностью показал, что подобные инициативы – целиком в его стиле.

Призрак Сердюкова

В Госдуме гуманный законопроект представляла заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. Эта талантливая женщина, прекрасно выглядящая для своих 49 лет, стабильно зарабатывает более 10 миллионов рублей в год, как и ее муж, занимающий высокий пост в Федеральной таможенной службе. По профессии Татьяна Викторовна – налоговик, а в армию попала, когда министру обороны, бывшему главе налоговой службы Анатолию Сердюкову потребовались люди, хорошо умеющие чуять деньги. Так Шевцова, вряд ли имеющая представление о реальной военной службе, стала генерал-полковником российской армии.

Она подчеркнула, что хотя на реализацию законопроекта нужно почти 950 миллионов рублей в 2018 году, дело того стоит

Спектакль продолжился: в следующем действии депутат от «Единой России», Герой России (за осетинскую кампанию) Андрей Красов высочайше одобрил законопроект от имени комитета по обороне.

Прославился он в 2010 году, когда его, начальника Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, долго и витиевато прилюдно материл все тот же Анатолий Сердюков: по одной версии, за постройку часовни на вверенной ему территории, по другой – что эта часовня выглядела неуместно ухоженной на фоне разваленной солдатской столовой. Скандал был большим, вступился Союз десантников, дело дошло до Патриарха, но сам Герой смолчал и стерпел, за что и был в 2011 году назначен (или, как выражаются эти люди, «избран») в Государственную Думу России.

Главное – результат?

А вот представитель «Справедливой России» Валерий Гартунг выступил не по утвержденному протоколу. Он напомнил, что в 2017 году совершенно аналогичный законопроект внесла в Госдуму «Справедливая Россия», но правительство, вопреки закону, не дало на него положительного заключения. После чего состряпало свой аналогичный законопроект, выиграв больше года и сократив естественным путем заодно число ветеранов. Проект «Справедливой России» требовал 2,2 миллиарда за полный календарный год, проект правительства – уже менее полутора миллиардов.

Татьяна Шевцова в ответ лишь растерянно улыбнулась: «Мне кажется, главное – результат»

И правда: не все ли равно, годом раньше, годом позже, тысячей получателей больше, тысячей меньше. Тем более что Минобороны как раз дало положительную оценку законопроекту 2017 года.

Практически не рискуя ошибиться, мы можем назвать человека, который остановил принятие законопроекта «Справедливой России» в 2017 году. Это тот самый Антон Германович Силуанов, всесильный глава Минфина, который известен своим вопросом «Есть ли здесь экономика?» применительно к любым бюджетным расходам.

В 2017 году экономики не было – 2,2 миллиарда просто «в никуда». Такого Силуанов допустить не мог

Не говоря уже о моральном аспекте, для Силуанова не аргумент и то, что эти деньги были бы потрачены в России, пошли бы в оборот, поддержали бы торговлю и производство. Нет, под «экономикой» он понимает исключительно полное возвращение денег в бюджет. Для него государство – это вверенная ему коммерческая организация, цель которой – получение прибыли.

А в 2019-м «экономика по Силуанову» внезапно появилась. Правительству нужно поддерживать рухнувший после пенсионной реформы авторитет, и сумму в 950 миллионов за эту сделку Антон Германович счел разумной. Тем более что он прекрасно понимает: никаких 1,5 млрд рублей в 2020-м тратить не придется: бег времени неумолим, и довольно скоро платить пенсии участников Великой Отечественной будет попросту некому. А элемент плагиата в процедуре утверждения закона делает маневр даже немного пикантным: не пришлось тратить собственные законотворческие ресурсы.

Жилье есть, но не для всех

Представитель ЛДПР Александр Шерин поинтересовался (правда, не адресно, как Гартунг, а риторически), почему мы откладываем помощь до последнего. Нужно 47 миллиардов рублей на ликвидацию очереди на улучшение жилищных условий для ветеранов боевых действий (67 тыс. семей) – их нет, и не будет. При гигантском профиците бюджета.

В числе этих ветеранов, напомнил Шерин, есть Роман Морозов, просидевший девять месяцев в чеченском плену, получивший право на жилье, но лишенный возможности это право реализовать. Московская область, где живет Морозов, – регион, где строится больше всего недвижимости в России. И именно здесь не могут найти жилье для человека, который уже в трех судебных инстанциях подтвердил свое право на получение соответствующей субсидии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, усмирявший когда-то беспорядки в Баку и Фергане, кажется, не понимает разницу между наведением порядка среди гражданского, пусть и озверевшего населения, и настоящей войной с превосходно подготовленными мерзавцами, нацеленными на уничтожение всего русского. Добавим к этому, что мы очень трогательно заботимся о Южной Осетии, где получил свою звезду терпеливый Красов, но никто не расследует преступления против русского населения, не защищает права русских, изгнанных из мест, где служил Воробьев и воевал Морозов – Азербайджана, Узбекистана, Чечни.

Мы прекрасно знаем цену и «Справедливой России», и ЛДПР, но правда остается правдой

Коронный трюк

Отметим, что этот маневр – отобрать, потратить время и вернуть – применяется далеко не в первый раз. Скажем, упоминавшийся уже губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2015 году отменил право на бесплатный проезд по Москве для подмосковных пенсионеров – не нашел на это денег. А чтобы переизбраться в первом туре в 2018 году, внезапно нашел деньги – и с большой помпой подарил право, которое было у людей много лет до его прихода во власть.

Или рост пенсий «благодаря» пенсионной реформе – «в среднем на тысячу рублей». Не говоря уж о том, что никакой тысячи не оказалось, эта тысяча рублей была полностью нивелирована правительством Дмитрия Медведева в 2016 году, когда при инфляции в 12,9% пенсии повысили лишь на 4%.

Позднее эту индексацию заменили позорной одноразовой подачкой в 5000 рублей (думали выплатить «13-ю пенсию», но Силуанов не увидел в этом экономики)

Между тем если бы тогда пенсии подняли по закону, они уже были бы на 1000 рублей в месяц выше без всякой пенсионной реформы.

Но сейчас с ветеранскими деньгами уровень цинизма, как нам кажется, зашкалил. Кто-то должен за все это ответить.

Автор: Михаил Мельников