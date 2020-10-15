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Чайный пакетик помог решить космическую проблему россиян

Кирилл Савушкин
15 октября, 2020 12:21
1 мин
Photo
Flickr

Прояснилась проблема с утечкой воздуха на МКС. Российским космонавтам удалось найти вероятный источник неприятностей.

По словам космонавта Анатолия Иванишина, для этого был использован чайный пакетик. По его движению удалось выявить предполагаемый источник утечки.

«Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая перед закрытием переходной камеры», — приводит цитату из переговоров Иванишина с Землей ТАСС.

В свою очередь, представители «Роскосмоса» поспешили добавить, что поломка системы «Электрон-ВМ» в российском модуле «Звезда» не ставит под угрозу жизни экипажа.

Дублирующая система в американском модуле работает штатно и космонавты вскоре приступят к исправлению поломки.

темы
Роскосмос
утечка
МКС
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