Cексуальных партнеров поделили на пять категорий

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Шотландские ученые решили, что традиционная классификация сексуальных партнеров: «постоянные» и «случайные» - устарела.

Поэтому они предложили новую классификацию из пяти групп: «постоянный партнер», «новый партнер», «партнер по сексу», «партнер на один раз» и «работник секс-индустрии».

Таким образом ученые считают, что помогут в предотвращении и анализе распространения венерических заболеваний, пишут «Известия». Разделив на пять категорий сексуальных партнеров, эксперты предлагают для каждой определить вероятность возможного распространения половой инфекции и назначить определенный тип терапии.

Представители одной из этих категорий недавно пожаловались на свое благополучие. В Брюсселе десятки работников сферы сексуальных услуг вышли на демонстрацию, с целью привлечь внимание властей к своим финансовым проблемам.