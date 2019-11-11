Что быстрее дорожает: Овощи или крупы?

Обнищавшие жители России больше не могут позволить себе покупать огурцы и картошку, они вынуждены переходить на крупы – вот такая ложь разлетелась 11 ноября по российским СМИ. Ошибка это или сознательный обман?

Трудно все-таки жить в России! Мы беднеем с каждым днем, и вот уже нам не хватает денег на овощи, приходится удовлетворяться крупами, с прискорбием констатирует «КоммерсантЪ». Ссылаясь на данные компании GfK, журналисты сообщают, что объемы продаж свежих овощей за год (с июля 2018-го по июнь 2019 года) сократились на 1,4 (огурцы)–12,3% (капуста), а в денежном выражении – на суммы до 5,7% (чеснок).

Причина – очень высокие цены, с 2014 года цены на овощи выросли на 22%. Соответственно, люди переключаются на более дешевую пищу, в первую очередь крупы. Эти цифры и выводы подтверждаются и исследователями компании Nielsen.

Германская GfK – четвертый по масштабам игрок на мировом рынке маркетинговых исследований, крупнейшая среди подобных компаний в Европе. Американская Nielsen – лидер глобального рынка маркетинговых исследований.

То есть это совсем не дети играются, а серьезные люди анализируют рынки. Неудивительно, что эта тревожная информация разлетелась по СМИ: действительно, отказ от овощей в пользу круп негативно сказался бы на здоровье нации.

Правда, не все согласны с приведенными цифрами. Например, представители сетей «Магнит» и X5 Retail Group заявили, что не видят тенденций вытеснения свежих овощей гречкой. Немецким аналитикам, безусловно, виднее, чем российским продавцам, каждый день отслеживающим статистику реальных продаж. Но получается, что и журналисты ходят в магазины с закрытыми глазами? Что ж, можно только порадоваться за «коммерсантовские» зарплаты

Ведь на самом деле вся эта тема высосана – и надеемся, что из пальца. Цены на овощи выросли за пять лет на 22%, говорите? А ничего, что инфляция при этом составила 27,2% – и это не считая, во-первых, девальвацию рубля 2014 года, а во-вторых, 3-4% инфляции с начала 2019-го? То есть относительно общего роста цен овощи стали даже дешевле! В феврале 2015 года помидоры в Москве и области стоили почти 300 рублей за килограмм – сейчас до такого все же не доходит.

Давайте приглядимся к этому жуткому подорожанию внимательнее. Цифры Росстата, ничего личного. Сравниваем октябри – не потому что это нижняя точка цены на сельскохозяйственную продукцию, а потому что октябрь 2019 года – последний обсчитанный статистиками месяц.

Как видим, сильнее всего подорожал чеснок, на 79%. Неприятно, но закупаем мы его не то чтобы в промышленных масштабах, так что на благосостоянии нации рост этой цены сказывается слабо

На 65% – замороженные овощи, но в исследовании говорится о свежих. На 32-34% – капуста и яблоки (которые в октябре по всей стране раздают даром). Свекла – 20%, ниже и инфляции, и роста зарплат. Помидоры и лук – 11-12%. Картошка и огурцы, о боже, и вовсе подешевели за пять лет.

Теперь посмотрим, как выросли цены на крупы.

Манка и овсянка, как видим, подорожали на 36-38%, рис, горох и гречка примерно на 50%, а пшено вообще в два с половиной раза

То есть реально дорожают не овощи, а крупы. И даже если есть изменение в структуре продаж (ведомое немцам и американцам, но не нашим магазинам), вызвано оно чем угодно, только не динамикой цен.

Что же получается? А все очень просто: уважаемое издание «КоммерсантЪ» и четвертая в мире маркетинговая компания либо проявили непрофессионализм, ошибившись в подсчетах, либо сознательно обманули читателей. Если верна вторая версия, то сделано это по заказу каких-то сельскохозяйственных компаний, специализирующихся как раз на производстве крупы. Косвенно это подтверждается тем, что в исходном материале нет ни слова о вреде избыточного потребления круп. Зато нам ясно дают понять, что крупы дешевле овощей и выгодно покупать именно их.

У нас действительно относительно низкое по сравнению с Европой и США потребление овощей и особенно фруктов

Это объясняется особенностями климата и сложившимися благодаря им пищевыми традициями. Но ни о каком массовом ожирении или нездоровом образе жизни русских мы не знаем даже из самых недоброжелательных источников: «толстопузыми», по Некрасову, были только «купчины», ну и порой чиновники с их сидячим образом жизни. Нынешние проблемы россиян со здоровьем обусловлены чем угодно, только не избыточным потреблением гречки и манки.

А вот попытка заставить нас перейти на якобы дешевые крупы – мягко говоря, безответственное использование возможностей СМИ. Всем нужны громкие темы и цитируемость, но достигать успеха лучше цивилизованными методами.