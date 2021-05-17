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Букмекеры «Евровидения» изменили фаворита на победу
17 мая, 2021 16:48
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Soeren Stache/dpa/Global Look press
Официальные букмекеры песенного конкурса «Евровидение» изменили фаворита на победу. Об этом сообщил портал EuroINvision.
По версии букмекеров, «Евровидение» выиграет рок-группа из Италии Måneskin, которая сместила на второе место конкурсанта из Франции. Третьим станет представитель Мальты.
Певицу из России Манижу букмекеры поставили на 11 место в рейтинге, пишет «РИА Новости».
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