Bugatti больше не чемпион: серийный суперкар установил новый мировой рекорд скорости

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Суперкар SSC Tuatara на закрытом автодроме, расположенном в пустыне штата Невада, удалось разогнать до 532,93 км/ч.

Заезды, согласно правилам, проводились в противоположных направлениях. На первом этапе суперкару удалось набрать скорость 484,53 км/ч, а на втором - достигнуть отметки 532,93 км/ч. Таким образом, среднее значение, зафиксированное в качестве рекорда, составило 508,73 км/ч. Это новый мировой рекорд в категории серийных автомобилей.

При этом пилот, сидевший за рулем SSC Tuatara, сказал, что достигнутая скорость не является предельной для автомобиля. Разогнаться больше ему помешал боковой ветер и не лучшее состояние дорожного полотна.

Отметим, что стоимость суперкара SSC Tuatara начинается от 1,63 млн долларов, пишет «Naked Science».

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко допустил возможность увеличения скоростного лимита на платных участках российских дорог.