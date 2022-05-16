Будут колоссальные очереди и ошибки: российские аэропорты обратились в Минтранс
Аэропорты направили в Минтранс письмо, в котором говорится о риске возникновения многочасовых очередей в аэропортах. Причиной может стать переход на ручной досмотр, если иностранное оборудование с истекшим сроком службы будет списано.
С письмом обратилась ассоциация «Аэропорт», которая объединяет более 30 воздушных гаваней. В нем говорится об истечении десятилетнего срока годности оборудования для досмотра багажа и пассажиров. Эта техника поставлялась из США, Великобритании, Германии и Финляндии. С введением санкций поставки прекратились, а заменить оборудование на российское невозможно.
Отказ от импортных устройств вынуждает перейти на ручной и визуальный досмотр, «что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам», утверждают авторы.
С текстом ознакомилось издание «Коммерсантъ».
По оценкам ассоциации, переоснащение аэропортов займет не менее 5 лет. Единственный выход видится в продлении срока эксплуатации старого оборудования.
Зарубежные компании прекратили поставки техники в Россию после введения санкций, связанных с началом спецоперации на Украине. Она длится 82-й день.