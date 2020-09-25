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Будешь оплакивать могилу: Виновник смерти школьницы звонил её матери в день убийства

Анастасия Красильникова
25 сентября, 2020 18:10
1 мин
Фото
Фото: sledcom

Подозреваемый в убийстве девятилетней нижегородской школьницы звонил ее маме в день пропажи ребенка с угрозой, что она будет плакать на похоронах своей дочери. Женщина записала телефонный разговор, однако в полицию обращатья не стала.

О том, что бывший молодой человек регулярно угрожал матери убитой девочки сообщил Telegram-канал Lifeshot. Первым на это обратило внимание издание ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, тело школьницы со следами насильственной смерти было обнаружено накануне вечером. По данным следствия, подозреваемый подкараулил девочку, когда она возвращалась из школы. Преступник отвел ребенка в безлюдное место и задушил.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

темы
происшествия
убийства
дети
Нижегородская область
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