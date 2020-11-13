Брюссельский капустник — в Польше отреагировали на давление со стороны ЕС

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Польский заместитель министра государственных активов Януш Ковальский резко высказался о проблемах, возникших у страны с Брюссельским руководством ЕС.

Чиновник высказался о необходимости защиты суверенитета страны от «наглой атаки Брюсселя, в частности, от бюрократии брюссельских еврократов и руководства Германии».

По мнению Ковальского, в ЕС намерены превратить пандемию в предлог для установления в Европе большего контроля и превращения организации в «левую сверхдержаву». При этом, чиновник убежден в необходимости сохранения центром принятия решений Польшу.

Напомним, накануне зампред Европарламента Катарина Барли предложила связать субсидии странам участницам с уровнем прав человека в них. Под ударом могут оказаться, в первую очередь, Польша и Венгрия.