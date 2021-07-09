Британцы не смогли помешать шумной четырехдневной оргии 200 свингеров
В Великобритании разгорелся скандал.
Отличились жители поселка в Линкольншире и свингеры, которые устроили неподалеку четырехдневную оргию в тихом местечке, чтобы не привлекать к себе внимание контролирующих органов.
Однако массовое присутствие свингеров, которых насчитывалось 200 человек, не обрадовало местных жителей, которые пожаловались в правоохранительные органы на постоянные стоны из кустов и палаточного городка, разбитого неподалеку. Кроме того, свингеры якобы нарушили антикоронавирусные ограничения.
На место прибыли полицейские, которые занялись проблемой. Как выяснилось, всё было в рамках закона. Согласно проверке, «шумовые» нормы свингеры не нарушали, а стонали строго в рамках допустимого, а сексом занимались исключительно в масках, перчатках и, соблюдая все санитарные меры, сообщает «РЕН ТВ».