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Британский штамм коронавируса стремительно «захватывает» США

Денис Постольский
9 февраля, 2021 06:28
1 мин
Денис Постольский
9 февраля, 2021 06:28
1 мин
вакцинация
Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency

Более заразный вариант коронавируса, «британский» штамм, стремительно распространяется в США.

Не исключено, что он может стать доминирующим в стране к марту текущего года. По словам исследователей, из-за внезапного и быстрого распространения штамма во всем мире они стремились понять распространенность этого варианта в США.

Как говорится в исследовании, присутствие заразного варианта COVID-19 прослеживалось в Штатах уже в конце ноября. К марту штамм B.1.1.7 может стать преобладающим среди всех штаммов коронавируса, распространяющихся в стране, сообщает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что штамм COVID-19, который был обнаружен в стране, может обладать повышенной летальностью. Этот же штамм отличается большей скоростью распространения.

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эпидемия
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