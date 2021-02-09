Британский штамм коронавируса стремительно «захватывает» США

Общество

Более заразный вариант коронавируса, «британский» штамм, стремительно распространяется в США.

Не исключено, что он может стать доминирующим в стране к марту текущего года. По словам исследователей, из-за внезапного и быстрого распространения штамма во всем мире они стремились понять распространенность этого варианта в США.

Как говорится в исследовании, присутствие заразного варианта COVID-19 прослеживалось в Штатах уже в конце ноября. К марту штамм B.1.1.7 может стать преобладающим среди всех штаммов коронавируса, распространяющихся в стране, сообщает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что штамм COVID-19, который был обнаружен в стране, может обладать повышенной летальностью. Этот же штамм отличается большей скоростью распространения.