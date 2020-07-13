Британская пенсионерка обманула государство на 1,5 млн фунтов
Пособие на 1,5 млн фунтов стерлингов получила жительница Великобритании Кристина Помфри.
Эти средства ей выплачивали на протяжении 18 лет. Она получала социальные пособия по потере зрения и как человек с рассеянным склерозом, однако никаких заболеваний у старушки не было. Однако у нее в сумочке лежали два удостоверения об инвалидности. О мошенничестве не знал даже супруг.
«Люди думают, что я, должно быть, знал, чем она занималась и куда ушли все деньги, но ответ на оба вопроса — я понятия не имею. Она самая хитрая женщина, которую я когда-либо знал», — сказал 60-летний муж Помфри.
«Вы украли один миллион фунтов стерлингов у ваших сограждан. Деньги, которые могли пойти на строительство школ и больниц», — заявил судья. Он приговорил ее к трем годам и восьми месяцам тюрьмы, сообщает телеканал «360».
Отметим, что 1,5 миллиона фунтов, это 134 млн 506 тысяч рублей.
Напомним, в Левашинском районе Дагестана мужчина незаконно получал пенсию по достижению старости. Теперь несостоявшийся 35-летний пенсионер окажется на скамье подсудимых.
Чтобы оформить пенсию, он через знакомых получил поддельный паспорт и сдал его в отделение ПФР. По новому документу мужчина родился в 1957 году.
В результате с января 2018 по август 2019 года аферист незаконно получил пенсионных выплат на сумму 170 тыс рублей. Нарушение во время проверки выявила прокуратура.
Против 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Также следствие заинтересовалось работой районных отделов Пенсионного фонда и миграционной службы.
Причиненный бюджету ущерб был возмещен, пишет «Regnum».