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Британская пенсионерка обманула государство на 1,5 млн фунтов

Артем Денисов
13 июля, 2020 02:11
2 мин
пенсия
Фото: pixabay.com

Пособие на 1,5 млн фунтов стерлингов получила жительница Великобритании Кристина Помфри.

Эти средства ей выплачивали на протяжении 18 лет. Она получала социальные пособия по потере зрения и как человек с рассеянным склерозом, однако никаких заболеваний у старушки не было. Однако у нее в сумочке лежали два удостоверения об инвалидности. О мошенничестве не знал даже супруг.

«Люди думают, что я, должно быть, знал, чем она занималась и куда ушли все деньги, но ответ на оба вопроса — я понятия не имею. Она самая хитрая женщина, которую я когда-либо знал», — сказал 60-летний муж Помфри.

«Вы украли один миллион фунтов стерлингов у ваших сограждан. Деньги, которые могли пойти на строительство школ и больниц», — заявил судья. Он приговорил ее к трем годам и восьми месяцам тюрьмы, сообщает телеканал «360».

Отметим, что 1,5 миллиона фунтов, это 134 млн 506 тысяч рублей.

Напомним, в Левашинском районе Дагестана мужчина незаконно получал пенсию по достижению старости. Теперь несостоявшийся 35-летний пенсионер окажется на скамье подсудимых.

Чтобы оформить пенсию, он через знакомых получил поддельный паспорт и сдал его в отделение ПФР. По новому документу мужчина родился в 1957 году.

В результате с января 2018 по август 2019 года аферист незаконно получил пенсионных выплат на сумму 170 тыс рублей. Нарушение во время проверки выявила прокуратура.

Против 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Также следствие заинтересовалось работой районных отделов Пенсионного фонда и миграционной службы.

Причиненный бюджету ущерб был возмещен, пишет «Regnum».

темы
великобритания
мошенничество
пенсионер
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