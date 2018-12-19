Бредовые думы о детях

Статья 20.2 российского Кодекса об административных правонарушениях будет дополнена частью 1.1., которая предусматривает наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, митинги, шествия. Ответственность будет административной, если органы не усмотрят в деяниях «вовлекателей» состава уголовного преступления.

Вспомнились Ильф и Петров:

— Мы должны вырвать детей из цепких лап улиц! И мы вырвем их оттуда! Поможем детям! — пылко разглагольствовал Остап Бендер, пытаясь залезть в карман развесившей уши аудитории.

Вот и российские законодатели, собираясь в Госдуме, не устают отплясывать на детской теме, отрабатывая зарплаты и создавая никому не нужные законопроекты для защиты государства, а не детства. Давайте разбираться.

Делают ли законы о детях детскую жизнь счастливей?

Вспомним закон Димы Яковлева, отобравший у российских сирот право на лучшую (ещё раз – лучшую) жизнь и лечение за границей и лишивший многих безнадёжно больных шанса на выздоровление.

Широкие массы одобрили логику Госдумы: лучше пусть наших детей недокармливают и насилуют в российских детских домах, или в цитадели русской веры, чем бросают на парковках в запертых машинах в загнивающей Америке. Подарим им «светлое будущее». Накормим до отвала милыми нашему сердцу и никогда не дорожающими «макарошками» тех, кто выжил, пройдя через «добрые» руки мосейцевских матушек из «православного приюта» в Ростове Великом. Напомним, там была зверски убита 13-летняя Татьяна Любимова. Обеспечим достигших совершеннолетия сограждан «путёвкой в жизнь» — прожиточным минимумом в 3500 рублей.

Никто не оправдывает ни садисток-матушек, ни педофилов-батюшек, материалы о которых мелькают с завидным постоянством, ни американца Майкла Харрисона оставившего умирать мучительной смертью своего приёмного сына Диму Яковлева.

Но сколько не попадающих на передовицы газет и сайтов малышей погибают в России от рук собственных — «родных», но опустившихся от беспробудного пьянства родителей? За весь период существования новой России американскими гражданами было усыновлено 60 000 тысяч детей, из которых погибли 17. По данным Министерства образования и СК РФ в одном лишь 2016-м году в нашей стране 140 детей были убиты своими родителями — гражданами РФ.

А сколько умерло, не дождавшись надлежащего лечения, на которое дети могли бы рассчитывать на Западе? Дай ответ, Русь-Тройка.

Палитра нелепых законов о детях не ограничилась запретом для «проклятых американцев» на усыновление российских малышей. «Урожайным» выдался апрель 2017 года, когда в третьем чтении был принят закон… запрещающий россиянам называть детей неблагозвучными именами. Ну не диво ли? Для того, чтобы ребёнка нельзя было назвать именем «БОЧ рВФ 260602» народные избранники усердно работали полгода.

Примерно в это же время думский борец с мракобесием Виталий Милонов предлагал не пускать детей в соцсети. На фоне керченского инцидента эта подзабытая идея буквально пару недель назад мутировала в законопроект по борьбе с колумбайн-сообществами, которые теперь разрешено было закрывать без суда и следствия. Всё зло в соцсетях! Но разрешение на помповое ружьё Hatsan Escort керченский убийца Влад Росляков получил не в одной из «групп смерти», а в «Росгвардии» — вотчине Золотова, обещавшего накостылять Навальному, лишённому теперь своей самой массовой аудитории — подростков.

Запестрели не менее бесполезные законопроекты по борьбе с радикализмом и экстремизмом среди молодёжи. А вот домашнее насилие в нашей стране декриминализовано. Если кто на дому бьёт детей, накачавшись боярышником, и воспитывая из них будущих озлобленных на весь мир Росляковых, то разве ж это преступление? Ничуть. «Административка» — максимум. Если, конечно, участковому дверь откроют.

Защитим детей от Навального!

Узнав о принятии закона о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, я вдруг вспомнил свой диалог многолетней давности с заведующей воспитательным отделом одного из университетов Людмилой Николаевной Монаковой, вращавшей глазами и увещевавшей меня, заместителя декана факультета, в необходимости «бдеть» и плотнее работать со спецслужбами в преддверии одного из многочисленных протестных митингов:

— Вы представляете, что будет, если студенты-первокурсники выйдут на площадь?!

— Представляю. Станут гражданами, не боящимися думать и высказывать своё отношение к происходящему в стране.

— Если с ними что-то случится, как мы будем смотреть в глаза матерям?!

Точно так же, как мы смотрим в их глаза, когда дети, накачавшись водкой и наглотавшись психотропов, вылетают в пьяном виде из окон общежитий. Со скорбью. А ещё с укором. Потому что решения о том, куда ходить, с кем быть, где участвовать – в попойке или в митинге у Навального — каждый принимает сам, исходя из установок, полученных в семье.

Лично я не знаю ни об одном случае растления Навальным или представителями созданного им ФБК несовершеннолетних. А вот в РПЦ и МВД таких эпизодов пруд пруди.

342 депутата Госдумы, проголосовавших за поправки в КоАП, думали вовсе не о детях, а о формировании общества, граждане которой ходят строем и придерживаются «политики партии». И название этой партии известно. Поэтапное закручивание гаек – плохой синдром на фоне невыразимой ностальгии общества по сталинским временам.

Да пусть, в конце концов, сходит подросток на митинг к Навальному. Ведь ясно же, что законопроект адресный, создан и принят исключительно ради одного человека. Это, как раз, неплохо. Скорей, хорошо. Ведь даже законодатели ставят своей целью недопущение «вреда их жизни, здоровью и развитию». Развитие человека, как гражданина без протеста, брошенного объективной социально-политической реальности, невозможно.

Протест в стране, где разрыв между населением с одной стороны и олигархами, которым мы должны быть, по мнению Чубайса, благодарны по гроб жизни за всё, а также вороватыми госчинушами, глумящимися над своим народом, с другой, давно достиг неприличных параметров.

Защищая, прежде всего, себя и возможность дальше сочинять резонансные законы, которые вполне могут дать фору законодателям абсурда Сэмюэлу Беккету или Эжену Ионеско, депутаты в году 2019 подарят нам палитру ещё более нелепых, ещё более ненужных законов.

А не хватит ли ненужной, бездумной, репрессивной ответственности — как административной, так и уголовной? Когда привлекаются, платят штрафы, оказываются на зоне люди, нарушителями и, тем более, преступниками не являющимися. За посты и репосты, в которых теми, кому пришёл план «на посадки», усматривается разжигание межнациональной розни и оскорбление попранных религиозных чувств почитателей растлителя-батюшки, кровавого царя или садистки-матушки. Или за митинги.

Ведь государство, в котором будут счастливы дети, не может быть построено ни на системе запретов, загоняющих общество в рамки сталинской эпохи, ни на построении идеологии, краеугольным камнем которой является ненависть к инакомыслящим и протестующим.

Мы живём в стране, где есть против чего протестовать. И это должно быть неотъемлемым правом каждого, вне зависимости от пола, возраста и убеждений.

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