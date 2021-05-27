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Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли и выиграл дело
27 мая, 2021 02:01
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Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com
Известный голливудский актер Брэд Питт добился в суде совместной опеки над детьми от бывшей супруги Анджелины Джоли.
Разбирательства по делу длились около пяти лет. Однако это решение предварительное и актриса продолжает отстаивать свои интересы. Джоли недовольна судьей Джоном Одеркирком, который вел дело об опеке. Как считает знаменитость, он отказал ее детям в даче показаний, передает РИА «ФАН».
Ранее Брэд Питт в самоизоляцию не рискнул самостоятельно стричь волосы.
Его заросший вид удивил фанатов, которые отметили темные корни на голове звезды.
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