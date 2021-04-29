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Бразилии придется ответить за ущерб российским разработчикам

Антон Мельников
29 апреля, 2021 18:47
2 мин
Антон Мельников
29 апреля, 2021 18:47
2 мин
Pixabay
Pixabay

Разработчики российской вакцины «Спутник V» намерены подать в суд на агентство санитарного надзора Бразилии. Создатели препарата считают, что бразильский орган нанес ущерб репутации вакцины.

«После того как бразильский регулятор Anvisa признал, что не проводил тестирование вакцины »Спутник V«, разработчики подадут официальный иск в Бразилии против Anvisa об ущербе репутации за распространение ложной и некорректной информации», — сообщили разработчики в соцсети Twitter.

В сообщении отмечается, что бразильский регулятор не получал образцов «Спутник V» для тестирования, поэтому тестирование аденовирусов не проводилось. Эта информация была получена от одного из менеджеров Anvisa.

Ранее агентство санитарного надзора Бразилии отклонило запрос на импорт российского препарата от региональных правительств. Регулятор потребовал предоставить «недостающую информацию».

Согласно постановлению Верховного суда Бразилии, Anvisa должен был принять решение по импорту «Спутник V» до конца апреля. При бездействии регулятора разрешение должно было выдаваться автоматически. При этом в начале недели профильная комиссия Министерства науки Бразилии признала российский препарат безопасным и одобрила его коммерческое производство на территории страны, сообщает РИА «Новости».

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