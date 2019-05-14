Бракованная инициатива

«Семейные лодки» в последние годы стали слишком часто «разбиваться о быт» — на это указывает официальная статистика по заключённым и расторженным бракам. В 2018 году органы ЗАГС зарегистрировали 917 тысяч браков и 584 тысячи разводов. Конечно, эти цифры не объединены рамками одного года, но соотношение всё равно впечатляет.

Особенно болезненно на чужие дела семейные у нас традиционно реагируют законодатели и иногда даже предлагают «сдерживающие» инициативы, направленные больше на воспитательную работу с несознательной и ветреной молодёжью

Партсобрания, где раньше «спасались» коммунистические семьи уже давно канули в Лету, им на смену пришло гражданское право, которое уже сегодня не позволяет рассорившимся супругам просто так прийти на поклон к Государству в лице тётеньки из «записи актов» и через полчаса юридически освободиться от брачных уз. Официально развестись и сейчас будет посложнее, чем умереть — потребуется, как минимум, сходить к мировому судье и заявить иск — и это ещё если нет детей и спора по имуществу.

Если хочешь идти – иди?

Но и такие препоны не страшат желающих расстаться, что привело депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова ко вполне логичному умозаключению — недоработали коллеги! Слишком «простая», по его мнению, бракоразводная процедура провоцирует молодые семьи на слишком лёгкое отношение к браку вообще. Буквально: поссорились — разбежались.

Как стало известно журналистам, уже в ближайшее время Петров собирается представить на суд премьер-министра Дмитрия Медведева свой пакет инициатив, направленных на максимально возможное усложнение процедуры развода, среди которых:

полный отказ от заочной процедуры развода;

продление «санитарного периода» (когда истцу или истице дается время на передумать) до 2-3 месяцев, а при наличии детей и вовсе до полугода;

обязать разводящихся супругов в рамках «санитарного периода» пройти курс консультаций у психолога

Автор инициативы по последнему пункту даже предусмотрел логичный вопрос об оплате труда семейного психолога, ведь услуги этих специалистов недешёвы и до сих пор семейные походы к психоаналитику в массовом сознании соотносятся с блажью и понтами.

Депутат Петров, судя по всему, также не рассчитывает на то, что рушащие свой брак граждане согласятся потрошить бюджет на такую помощь и потому… предлагает покрывать работу семейных психологов средствами Фонда обязательного медицинского страхования. Если такая схема компенсации будет согласована, то, как обещает депутат, никакой дополнительной нагрузки на российский бюджет не случится.

Рациональное

Инициативе Владимира Петрова ещё предстоят свои огонь, вода и медные трубы от федеральных коллег и правительства, но эксперты уже отнеслись к ней с осторожным интересом. Психолог Наталья Варская в комментарии для News.ru согласилась с тем, что своевременная консультация конфликтующих супругов у психолога действительно способна сохранить семью, ведь часто в основе семейных дрязг лежат сущие пустяки, часто бытового свойства, а также неумение людей управлять своими эмоциями.

Особенно помощь психолога была бы полезна молодым людям, считает она, ведь они часто сходятся «под гормональным наркозом» и принимают слишком поспешное решение вступить в брак, не осознавая всю серьёзность этого шага.

Влечение проходит быстро, а душевная, духовная и интеллектуальная общность развиться за такой короткий срок просто не успевает — если это в принципе было бы возможно. Психолог здесь может спасти если и семью, то человеческие отношения

Но ещё осторожнее к занимательной инициативе ленинградского областного депутата отнеслись правоведы. Так, руководитель юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн» Дмитрий Штыков в беседе с «Русской Планетой» заметил, что само по себе увеличение срока процедуры расторжения брака не будет способствовать сохранению семейных отношений. Так как к моменту, когда супруги обратились за расторжением брака они, как правило, уже не живут совместно. Таким образом, эта мера в итоге обернётся для них лишь необходимостью ещё один раз посетить суд, чтобы подтвердить изначальное решение.

А вот предложение законодателя подключить к работе по спасению брака психологов не лишено смысла, считает эксперт.

«Это может быть эффективной мерой преодоления семейных разногласий, но только она не должна быть обязательной — в том смысле, что оне не должна навязываться, а применяться лишь при согласии сторон, — считает Штыков. — Задача государства в таком случае — обеспечить такую возможность, опираясь, в том числе, и на опыт зарубежных стран».

Юрист предупреждает: обязаловка при решении столь деликатной задачи прямо приведёт лишь к профанации и ничему более:

«Вместо рабочего инструмента помощи получится очередная формальность, которая сведёт на нет все добросовестные усилия специалиста по примирению супругов. Даже тогда, когда конфликт в отношениях не зашёл слишком далеко и отношения ещё можно спасти».