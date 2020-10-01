Браконьер поймал в российской реке крокодила

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На Алтае браконьер выловил в реке крокодила. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк.

По его словам, случай произошел в Усть-Калманском районе осенью 2019 года, однако до сих пор о нем не сообщали.

Один из местных жителей ночью рыбачил с фонарем, пытаясь поймать крупную рыбу, но в итоге выловил крокодила в состоянии анабиоза. Тушу рептилии мужчина собрался разделать, но его успели остановить инспекторы Минприроды.

Тушу крокодила у браконьера отобрали и пригрозили в следующий раз выписать штраф за рыбалку с фонарем, пишет «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье, в Пушкинском районе фура переехала крокодила, выползшего на дорогу. В результате животное погибло.